Qu’est-il arrivé au LG Nexus 4, c’était le monde avant la naissance du Google Pixel

Nous regardons en arrière pour nous rappeler comment tout était avant le Google Pixel. Le monde avant la naissance de l’emblème Android.

Le LG Nexus 4.

Le LG Nexus 4 n’était pas le premier smartphone « signé » par Google, mais c’est l’un de ceux dont je me souviens le mieux. Comme le HTC One, dont nous avons parlé il y a à peine une semaine, il est venu avec un design qui a attiré mon attention dès le départ. Fabriqué par LG, il est arrivé sur le marché à un moment où la plupart des entreprises cherchaient encore leur identité.

Nous parlons de l’année 2012, beaucoup de choses se sont passées depuis et le monde de la téléphonie a beaucoup changé. Après cet appareil est venu le Nexus 5, également fabriqué par LG, pour faire place aux derniers de la saga, les Nexus 6 et Nexus 6P assemblés par Motorola et Huawei.

Les Google Pixel et Pixel XL ont été présentés en 2016 et ont marqué un avant et un après. La famille Nexus a disparu et le grand G s’est avancé pour participer au développement de ses appareils. Les téléphones portables Made by Google sont arrivés. Comme vous pouvez le voir, ça ne fait jamais de mal de regarder en arrière pour comprendre d’où l’on vient, parfois il faut se rendre compte à quel point les choses ont changé.

C’était le Nexus 4, l’un des premiers à ouvrir la voie

Le petit écran de ce Nexus atteint 4,7 pouces, avec la technologie IPS et une résolution HD+. Son design avait beaucoup de personnalité, avec un dos marqué par ce motif original. Aussi la forme générale de son corps, avec des bords arrondis mais marqués qui lui donnaient beaucoup de force.

Le moteur chargé d’animer ce Nexus était l’un des premiers processeurs fabriqués par Qualcomm pour les téléphones portables, le S4 Pro. On parle d’une puce très dissolvante pour l’époque, composée de quatre cœurs qui se déplacent à 1,5 GHz. accompagné de 2 Go de RAM et 16 Go de stockage.

Les appareils photo des téléphones portables ont parcouru un long chemin ces dernières années et bien que ce Nexus ne signifiait pas pour la photographie ce que Google Pixels fait aujourd’hui, il avait une bonne section photographique. Sur son joli dos vivait un appareil photo de 8 mégapixels avec un capteur IMX111PQ signé Sony.

A l’intérieur de ce Nexus, une batterie de 2 100 mAh qui serait aujourd’hui terriblement courte. A l’époque ce n’était pas surprenant mais c’était suffisant, le matériel n’était pas aussi exigeant qu’aujourd’hui. Les puces sont beaucoup plus puissantes et des fonctionnalités telles qu’un taux de rafraîchissement élevé se traduisent par une demande sensiblement plus élevée.

Le LG Nexus 4 était un smartphone mémorable, un appareil qui a ouvert la voie à ce qui, des années plus tard, serait le premier Google Pixel. Il est arrivé sur le marché avec Android 4.2 Jelly Bean, en fait c’était le premier appareil à le faire, et il offrait l’une des meilleures expériences à l’époque. Je me souviens d’avoir essayé de personnaliser le modeste Huawei que j’avais à l’époque pour qu’il ressemble le plus possible au Nexus, cela m’a séduit dès le premier instant.

La technologie peut sembler ne pas progresser année après année, mais ces petites revues nous aident à comprendre que le chemin parcouru est long. Il faut regarder au loin pour percevoir dans quelle mesure les choses ont changé et se sont améliorées, dans quelle mesure elles peuvent évoluer dans le futur.

