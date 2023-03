Google Pixel 8 : 5 nouveautés qu’on espère voir dans les nouveaux flagships de la marque américaine

Nous vous disons quelles sont les nouvelles fonctionnalités que nous aimerions voir dans les Google Pixel 8 et 8 Pro.

Ce sera le nouveau Google Pixel 8, selon un rendu dévoilé

Après le grand nombre d’erreurs qu’il a commises avec le Pixel 6, il semble maintenant que Google ait réussi à améliorer les problèmes de cette série, puisque la gamme Pixel 7 est un succès et, en plus, le modèle le moins cher doit encore arriver. de la famille, un Pixel 7a dont les premières vraies images ont fuité.

Eh bien, maintenant que les premières rumeurs du futur Pixel 8 commencent à nous parvenir, il nous semble un moment idéal pour vous révéler quelles sont les 5 nouveautés que nous espérons voir dans les nouveaux fleurons de la société Mountain View.

Un écran à 120 Hz dans les deux modèles

Dans la série Pixel 7 actuelle, seul le modèle Pro dispose d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz, puisque la version de base opte pour un taux de rafraîchissement de 90 hertz.

Pour cette raison, l’une des choses que nous attendons du nouveau Pixel 8 est que les deux modèles ont un taux de rafraîchissement de 120 Hz, car il existe d’autres terminaux concurrents moins chers que le Google Pixel et qui ont ce taux de rafraîchissement.

Meilleures performances et efficacité énergétique

Google a pris un tournant dans le développement de ses terminaux lorsqu’il a décidé de s’associer à Samsung pour créer ses propres processeurs, les Google Tensors, et après une première génération aux résultats quelque peu controversés, les Tensors 2 qui équipent les Pixel 7 et Pixel 7 Pro ont réussi être au niveau du Galaxy S22 et du reste des téléphones Android premium de l’année dernière.

Mais maintenant, le géant coréen vient de lancer un Samsung Galaxy S23 Ultra équipé d’un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 « For Galaxy » qui a obtenu des scores Geekbench 6 compris entre 1 850 et 1 900 points en performances monocœur et entre 4 900 et 5 000 points en multi -performances de base.

Ces chiffres sont loin de ceux obtenus par le Google Pixel 7 Pro et son Tensor de seconde génération avec 1 051 points en single-core et 3 248 en multi-core.

Pour cette raison, le Google Tensor 3 devrait améliorer les performances de son prédécesseur sans sacrifier l’autonomie du terminal, comme Samsung l’a fait dans son nouveau fleuron.

vitesse de charge plus rapide

Les smartphones Google ont toujours été derrière d’autres fabricants tels que Samsung et OnePlus en termes de charge rapide, car alors que le Google Pixel 7 Pro a une vitesse de charge de 30W, le Samsung Galaxy S23 Ultra atteint 45W et le OnePlus 11 5G monte la barre atteignant 100W .

Évidemment, nous ne nous attendons pas à ce que le Google Pixel 8 atteigne des vitesses de charge stratosphériques comme les 240W du realme GT3 que nous avons pu tester récemment, mais nous nous attendons à ce qu’ils correspondent aux 45W du Galaxy S23 Ultra ou même les dépassent. 67W.

Un meilleur capteur ultra grand angle et plus d’IA pour le traitement photo

L’un des points forts du Google Pixel a toujours été sa section photographique et malgré le fait que les performances du capteur principal des Google Pixel 6 et Pixel 7 étaient à la hauteur de la concurrence, on ne peut pas en dire autant d’un de ses capteurs. secondaire : l’ultra grand angle.

Pour cette raison, nous pensons que Google devrait améliorer le capteur de 12 mégapixels du Pixel 7 Pro et opter pour un objectif avec une résolution plus élevée et une meilleure distance focale.

De même, le grand G devrait également inclure de nouvelles technologies d’IA pour le traitement d’image dans le Pixel 8, car c’est l’une des clés qui expliquent la haute qualité des photos prises avec les mobiles Google.

Plus d’années de mises à jour

A l’heure où deux de ses principaux concurrents, Samsung et OnePlus, proposent 4 ans de mises à jour du système d’exploitation sur leurs terminaux franchisés, les Samsung Galaxy S23 Ultra et OnePlus 11 5G, Google devrait améliorer sa politique en la matière et proposer au moins une année de plus de mises à jour de ses Pixels, même si l’idéal serait qu’il se démarque de la concurrence et promette 5 ans de mises à jour pour les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :