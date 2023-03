J’ai testé une application qui vous paie pour marcher pendant deux semaines et c’est ce que j’ai obtenu

Je vais vous parler de mon expérience personnelle avec Stepler, une application gratuite qui vous paie pour marcher.

Découvrez comment gagner de l’argent en marchant grâce à Stepler

Tout au long de cette année, j’ai testé différentes applications pour gagner de l’argent avec mon mobile Android telles que Mistplay ou YouGov, mais dans chacune d’elles, j’ai dû jouer à des jeux ou répondre à des sondages, ce qui n’est pas très rentable, car j’avais besoin de dépenser beaucoup de temps sur eux pour obtenir un revenu minimum.

Mais, depuis quelques semaines, je teste une application qui s’appelle Stepler qui me paie pour marcher et à laquelle je n’ai à passer que quelques minutes par jour.

Ensuite, je vais vous dire comment fonctionne cette application et mes impressions.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Stepler, l’application qui vous paie pour marcher

Bien qu’étant l’une des dernières applications gratuites à arriver sur le Play Store, Stepler jouit déjà d’une grande popularité dans la boutique Google, comme en témoigne le fait qu’elle a déjà été téléchargée plus d’un million de fois.

Une fois que vous avez installé Stepler dans votre terminal, vous devez vous connecter avec votre compte Google ou Facebook et sélectionner la source de pas parmi deux options : Google Fit ou FitBit.

Une fois cela fait, vous pourrez obtenir vos 50 premiers points sans marcher un pas, puisque pour les obtenir, il vous suffit de lier votre compte Google et Facebook, de suivre l’application sur Instagram et TikTok et de lui donner un « J’aime » à la fois sur Facebook et Instagram.

À partir de ce moment, Stepler vous récompensera avec 10 points quotidiens pour entrer dans l’application et elle sera liée à Google Fit ou FitBit, ce qui indique que vous devrez avoir l’application choisie installée sur votre terminal, pour obtenir l’enregistrement du pas que tu fais, tu donnes chaque jour

Ainsi, en fonction de combien vous marchez chaque jour, Stepler vous attribuera une série de points supplémentaires pour chaque étape franchie et logiquement plus vous marcherez, plus vous accumulerez de points quotidiennement.

Voici les points que Stepler vous attribuera chaque jour en fonction des pas que vous faites :

5 000 pas : 5 points

10 000 pas : 5 points

15 000 pas : 5 points

20 000 pas : 10 points

30 000 pas : 10 points

40 000 pas : 10 points

Ainsi, si chaque jour vous marchez en moyenne entre 7 000 et 8 000 pas, ce que l’OMS recommande pour prendre soin de votre santé, vous obtiendrez entre 20 et 30 points par jour. En ce sens, vous devez savoir que vous devez entrer dans l’application au moins une fois par jour pour obtenir les points et qu’à chaque fois que vous revendiquez un jalon, vous devrez voir une annonce qui dure environ 30 secondes.

Stepler vous permet d’échanger les points que vous accumulez contre des réductions sur des services tels que la boutique officielle Adidas ou Spotify Premium, contre des cartes cadeaux Amazon, El Corte Inglés, Mango, Zalando ou Sephora ou contre des produits comme un iPhone 13 128 Go ou une console à choisir entre une PlayStation 5, une Xbox Series X ou une Nintendo Switch. Tous les prix Stepler sont organisés en catégories afin que vous puissiez trouver ceux qui vous intéressent le plus de manière beaucoup plus simple.

De plus, afin que vous puissiez vous concentrer sur un ou plusieurs objectifs spécifiques, Stepler vous donne la possibilité de marquer vos favoris comme favoris, que vous pouvez consulter en cliquant sur le bouton Favoris présent dans la section Store.

Pour vous donner une idée de ce que vous pouvez réaliser avec cette application, après l’avoir utilisée pendant deux semaines en faisant en moyenne 10 000 pas par jour, j’ai accumulé 312 points, que je peux maintenant échanger contre tous ces prix :

Un abonnement de 50 jours à Nextory, un service payant avec un large catalogue d’ebooks, de livres audio et de magazines, pour 50 points

Une réduction de 35% dans la boutique en ligne Adidas pour 100 points

Une remise de 50% sur le casque bandeau sans fil Jays x-Seven ou l’enceinte Jay s-Go Three pour 60 points (dans les deux cas vous n’aurez qu’à débourser 39,99 euros)

