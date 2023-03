L’intelligence artificielle est sur toutes les lèvres depuis plusieurs mois. Après l’essor de ChatGPT, une IA capable de tenir des conversations pratiquement humaines, et après la récente mise à jour, tout le monde veut tester l’intelligence développée par OpenAI.

Bien que nous puissions parler à ChatGPT depuis notre mobile Xiaomi de plusieurs manières, cette fois nous voulions vérifier ce que ChatGPT-4, la version la plus récente et la plus moderne de cette IA, connaît de la voiture électrique de Xiaomi. Rejoignez-nous dans ce voyage à travers le monde de l’intelligence artificielle.

Que sait ChatGPT de la voiture électrique de Xiaomi ?

ChatGPT est capable de tenir des conversations sur n’importe quel sujet que vous proposez : d’une conversation sur les derniers téléphones Xiaomi aux meilleurs écouteurs. Cette IA vous permet d’en savoir plus sur le sujet que vous souhaitez, même si elle ne vous donnera jamais d’avis subjectif.

Nous voulions vous poser des questions sur la voiture électrique de Xiaomi. Avec tant de rumeurs ces derniers mois, le véhicule électrique de l’entreprise a fait l’objet de fuites, de reportages et même de poursuites. Voyons ce que ChatGPT en sait :

Xiaomi World : Quelles informations pouvez-vous me donner sur la voiture électrique de Xiaomi ?

ChatGPT : Sur la base d’informations accessibles au public, Xiaomi a récemment annoncé son entrée sur le marché des voitures électriques et a présenté son premier modèle, le Mi Electric Vehicle (EV), qui est développé en collaboration avec le constructeur automobile chinois Great Wall Motors. Voici quelques-unes des caractéristiques et spécifications connues du Mi Electric Vehicle :

La Mi EV sera une voiture électrique de type SUV et devrait avoir une autonomie d’environ 600 km sur une seule charge.

Xiaomi a annoncé qu’il utilisera la technologie de charge rapide 800V dans sa voiture électrique, ce qui permettrait à la batterie de la voiture d’être chargée jusqu’à 80% en seulement 15 minutes.

La voiture sera équipée d’une suite de technologies de pointe, notamment l’intelligence artificielle (IA), la conduite autonome et la connectivité 5G.

Xiaomi a également indiqué que la Mi EV sera abordable, avec un prix qui se situerait dans la gamme des voitures électriques de milieu de gamme.

Le Mi EV devrait être disponible en Chine en 2024, et on ne sait pas s’il sera lancé sur d’autres marchés.

ChatGPT ajoute : « Bien que peu de détails soient encore disponibles sur la voiture électrique de Xiaomi, les rumeurs et les informations qui ont été annoncées suggèrent que la Mi EV sera une voiture électrique avec des fonctionnalités attrayantes et des technologies avancées à un prix abordable ».

Il semble que ChatGPT sait très bien synthétiser les informations

Il est très curieux que ChatGPT fournisse autant d’informations sur la voiture électrique de Xiaomi. Lors de leur sortie, de nombreuses données fournies par cette IA avaient déjà été fournies par nous, comme le prix, la date de sortie prévue ou encore la conduite autonome.

Ce qui a retenu notre attention, c’est le nom : « Xiaomi My Electric Vehicle » ou « My EV ». Il est curieux que, sans avoir de nom confirmé, ChatGPT ait osé l’appeler My EV à de nombreuses reprises. Cela facilite la compréhension en lecture, certes, mais c’est tout aussi curieux.

Pour cette raison, nous avons voulu aller plus loin et lui demander d’où il tenait cette information, et voici sa réponse :

ChatGPT : en tant que modèle linguistique, j’ai accès à plusieurs sources d’informations fiables et à jour, notamment des sites Web d’actualités, des publications sur les réseaux sociaux, des communiqués de presse, des rapports de recherche et d’autres ressources en ligne.

Dans le cas de la voiture électrique Xiaomi, j’ai recueilli des informations provenant de diverses sources, y compris des articles publiés par des médias fiables tels que TechCrunch, Reuters et CNBC, ainsi que des déclarations officielles de l’entreprise elle-même sur son site Web et sur ses réseaux sociaux.

Il est important de noter qu’en tant que modèle linguistique, ma capacité à vérifier la véracité et l’exactitude des informations est limitée, et il est toujours recommandé aux utilisateurs de rechercher des informations supplémentaires et de vérifier les informations obtenues auprès de diverses sources avant de prendre des décisions importantes.

Excuses acceptées, ChatGPT

Au cours des quelques mots que nous avons échangés avec cette intelligence artificielle, nous avons appris beaucoup de choses d’elle : elle est capable de synthétiser les informations qu’elle possède, de gérer seule la façon dont elle interprète ces informations, et de les proposer de manière beaucoup plus compréhensible. pour l’utilisateur.

Aussi, s’il nous semble qu’elle a dépassé les limites, comme dans le cas du nom de la voiture électrique Xiaomi, elle-même s’excuse car elle détecte une certaine réticence dans notre message, ce qui a été des plus surprenants et inattendus.

