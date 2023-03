Qu’est-ce que l’application ARunit et à quoi sert-elle : faut-il la désinstaller ?

ARunit est une application système pour les mobiles realme qui est responsable de la création d’un environnement d’exécution (RTE) à travers lequel les développeurs d’interface utilisateur realme peuvent dépanner les logiciels à distance.

Les smartphones Realme cachent une application appelée ARunit. On vous explique à quoi ça sert et si c’est nécessaire ou pas

Dans tous les mobiles Android, en plus des applications préinstallées en standard et de celles que nous installons au fil du temps, il existe également des applications système auxquelles nous ne prêtons généralement pas beaucoup d’attention, malgré le fait que beaucoup d’entre elles sont très important pour le fonctionnement du terminal.

C’est le cas d’ARunit, une application de système mobile realme qui a suscité beaucoup d’intérêt ces dernières semaines, car plusieurs utilisateurs des smartphones de la marque chinoise recherchent des informations à son sujet.

Pour cette raison, aujourd’hui nous sommes précisément là pour vous expliquer ce qu’est l’application ARunit, à quoi elle sert et si vous devez la désinstaller ou non.

Qu’est-ce qu’ARunit et à quoi sert-il ?

ARunit est une application système pour les smartphones realme qui hérite son nom d’un moteur d’exposition des fonctionnalités du système qu’OPPO a commencé à utiliser il y a quelques années sur ses appareils pour aider les développeurs à améliorer l’expérience technologique des utilisateurs.

Chez Christian, ARunit est une application interne de la couche de personnalisation mobile de l’entreprise qui est responsable de la création d’un environnement d’exécution compatible AUTOSAR (RTE) qui permet aux développeurs d’interfaces utilisateur realme de corriger les bugs logiciels à distance.

Ainsi, ARUnit génère un RTE entièrement fonctionnel et conforme à AUTOSAR pour chaque composant logiciel individuel, qui peut être compilé et lié au code de composant logiciel réel et s’exécute sur toutes les principales plates-formes de bureau.

Ainsi, dans le cas où un composant logiciel de votre mobile rencontrerait réellement un problème, ARunit se charge de remettre ledit composant dans son état d’origine sans affecter l’utilisation quotidienne faite par les utilisateurs du terminal.

Faut-il désinstaller ARunit ?

Comme il s’agit d’une application système et qu’elle est chargée de résoudre les problèmes logiciels, nous vous recommandons de ne pas la désinstaller de votre realme, car il s’agit d’une application qui ne consomme ni batterie ni mémoire et permet également aux développeurs d’interfaces utilisateur realme de détecter d’éventuelles spécificités. défaillances logicielles et résolvez-les dans une future mise à jour.

