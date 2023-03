Top 11 des astuces et fonctionnalités pour maîtriser SkyShowtime

Les applications SkyShowtime gardent de nombreux secrets à l’intérieur. Nous allons vous dire quels sont les meilleurs pour maîtriser le service de streaming du moment.

SkyShowtime a pris pied sur le marché du streaming

SkyShowtime a débarqué dans notre pays avec un catalogue très complet. L’application de streaming représente l’union de sociétés de production internationales très importantes qui souhaitent prendre pied sur le marché toujours compliqué du streaming. Dans ce cas, nous allons trouver des films authentiques ainsi que des séries de la plus haute qualité sur le marché actuel, comme « Halo », qui arrive enfin dans notre pays. Pour dominer le marché, ils ont lancé une application vraiment raffinée qui propose de nombreuses options que nous pouvons configurer de manière très accessible. Nous vous expliquons comment vous pouvez améliorer l’utilisation de SkyShowtime de différentes manières.

La meilleure astuce de toutes : obtenez 50 % de réduction POUR TOUJOURS

Nous vous avions déjà dit à l’époque comment vous pouviez profiter d’une remise de 50 % pour toujours sur votre abonnement SkyShowtime. C’est une offre incroyable et très intéressante qui nous permet d’avoir le service pour seulement 2,99 euros. Une toute petite somme d’argent si l’on tient compte de ce que coûtent ses principaux concurrents. Comment faire? très simple:

Accédez simplement au site Web Skyshowtime.com et suivez le processus d’inscription.

Il est important que vous ne le fassiez PAS via l’application. Là, vous obtiendrez le prix total.

L’offre dure jusqu’au 24 avril 2023.

Si vous l’avez fait correctement, vous devriez obtenir ceci :

Profitez des « hubs » ou catégories de contenu

SkyShowtime représente l’union de nombreuses grandes sociétés de production de la scène cinématographique. Sky est rejoint par des noms tels que Paramount, Universal ou Dreamworks, ce qui implique un grand nombre de productions depuis des décennies. Comme il ne pouvait en être autrement, nous pouvons commander notre contenu via des « hubs » ou des catégories de chaque société de production.

Si vous recherchez un film des années 80, la meilleure option est peut-être de regarder Paramount pour voir ce que vous avez envie. Si vous voulez de l’action, Universal vous donnera tout sur un plateau. Vous accédez à ce hub de manière très simple :

Faites défiler jusqu’à l’onglet d’accueil de Skyshowtime.

À un moment donné, il apparaîtra et vous pourrez accéder au contenu de ces producteurs spécifiques.

Créer des listes de lecture

Si vous voulez vraiment voir quelque chose, mais que vous n’avez pas encore la possibilité de le faire parce que vous n’avez pas le temps, vous pouvez toujours l’enregistrer dans une liste pour un futur. C’est très simple. Passez simplement votre souris ou votre doigt sur le film que vous souhaitez regarder et cliquez sur + Ma liste. De cette façon, il sera sauvegardé. Lorsque vous avez des moments morts dans lesquels vous ne savez pas ce que vous voulez voir, simplement en accédant à cette partie, vous l’aurez fait. Une option très utile et que possèdent de plus en plus de plateformes de streaming.

Envoyer des films du mobile vers la télévision

Si vous avez ChromeCast ou AirPlay, vous pouvez envoyer ce que vous avez sur votre mobile à la télévision. Tout dépend si vous utilisez Android ou Apple et la compatibilité de votre téléviseur avec l’un de ces supports. Une idée vraiment intéressante quand on ne veut pas se lever du canapé mais qu’on a envie de regarder quelque chose. Avec notre mobile, nous n’aurons pas le plus gros problème.

Ajustez et personnalisez les sous-titres

Personnaliser les sous-titres est vraiment facile. Il vous suffit d’accéder à la section « Paramètres » et de faire défiler jusqu’à la fin. Une fois sur place, vous pourrez voir tout ce que vous pouvez faire avec eux.

Choisissez votre gamme.

Optez pour des sous-titres avec ou sans fond.

La taille de la lettre.

La police qui utilisera la lettre que nous choisissons.

Créez des profils : tout le monde peut utiliser SkyShowtime

Vous pouvez créer jusqu’à six profils dans votre compte SkyShowtime. Chacun pour un membre de la famille. C’est aussi simple que d’accéder à SkyShowtime et le premier menu qui apparaîtra sera nos profils. Plus tard, vous pouvez les configurer pour être des enfants ou des adultes. Ils incluent diverses options de personnalisation, telles que l’arrêt de la lecture automatique des bandes-annonces ou même leur protection avec un code PIN de sécurité.

De plus, nous pourrons devenir un avatar de l’un des personnages que nous aimons le plus du vaste catalogue de fiction de SkyShowtime.

Augmentez la sécurité : ajoutez un code PIN à votre profil SkyShowtime

Même si cela n’en a pas l’air, mettre une épingle sur votre profil est très utile si vous partagez un compte avec plus de personnes. En règle générale, de cette façon, ils ne pourront pas voir ce que vous avez regardé dernièrement.

Le processus est vraiment simple. Lorsque vous entrez dans l’application, dans le sélecteur de profil, survolez votre utilisateur avec votre souris ou votre doigt. Cliquez sur le crayon qui apparaîtra ci-dessous et vous pourrez accéder aux paramètres du profil. C’est aussi simple que de télécharger et de cliquer sur « Créer un code PIN ». Il vous demandera d’entrer le mot de passe de votre compte (il s’agit d’une couche de sécurité pour empêcher les agents malveillants de le voler et de le bloquer) et vous pourrez ensuite entrer le code PIN que vous souhaitez. C’est un code à quatre chiffres.

Désactiver la lecture automatique des bandes-annonces

Si vous avez un forfait de données ou si vous n’aimez pas regarder les bandes-annonces, vous pouvez désactiver l’option de lecture automatique. Bien qu’il s’agisse d’une fonction qui est généralement assez appréciée pour voir un peu de quoi parle le film sans entrer dedans, cette option n’est pas bien accueillie par tout le monde.

Vous devez simplement accéder également à votre profil de la manière que nous avons décrite pour entrer le code PIN. Une fois à l’intérieur, vous désactivez l’option de lecture automatique pour les bandes-annonces et les sauvegardes. Il ne garde pas de complication majeure et est tout à fait accessible.

Comment regarder SkyShowtime hors ligne sur votre téléphone mobile

Souvent, nous prenons les transports en commun ou nous sommes quelque part avec une mauvaise connexion et nous voulons voir quelque chose. Si nous avons été prévoyants, nous avons peut-être quelque chose de prêt à traîner. De cette façon, SkyShowtime nous permet de télécharger les séries simplement en les saisissant et en cliquant sur l’option « Télécharger » qui apparaîtra sur notre téléphone mobile.

Attention, pensez à le supprimer plus tard, car il consommera une grande quantité de mémoire. Il vous suffit de sélectionner la série ou le film que vous avez téléchargé et de cliquer sur « Supprimer le téléchargement ».

Lecture Wi-Fi uniquement

Dépenser les données, si nos frais sont faibles, cela fait très mal. Pour cette raison, nous pouvons nous assurer que les films ne sont lus que si nous sommes connectés à un réseau Wi-Fi. C’est la meilleure option pour ceux qui ont un débit de données limité. Pour cette raison, allez simplement dans « Paramètres » et activez l’option « Lecture WiFi uniquement ».

Améliorez la sécurité de votre compte

Vous pouvez ajouter une couche de sécurité très intéressante à votre compte. Cela vous permettra de vous reposer en toute sécurité et ce ne sera pas un gros problème pour nous. Il s’agit de l’option « Sécurité renforcée », une fonction à travers laquelle vous devrez vérifier votre identité pour pouvoir modifier certaines options et paramètres du compte. Cela peut être fait comme suit :

Connectez-vous à votre compte SkyShowtime.

Aller aux paramètres ».

Descendez un peu. Vous arriverez à la fonction « Sécurité renforcée ».

Cliquez sur l’interrupteur et vous l’activerez.

Bien sûr, mémorisez votre mot de passe, sinon vous ne pourrez pas accéder aux options de votre compte, y compris la section de paiement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :