Le prochain Redmi équipera le nouveau Qualcomm pour offrir un maximum de puissance dans le milieu de gamme

Qualcomm est l’un des plus grands fabricants de processeurs au monde. Avec MediaTek, les deux marques sont chargées d’alimenter les mobiles Xiaomi, et le milieu de gamme recevra un nouveau membre lors de son prochain lancement.

Il s’agit du Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, et il vient d’être présenté par la société. En tant que successeur du Snapdragon 7 Gen 1, les avantages que ce processeur apportera incluent plus de puissance, plus de performances et une meilleure gestion des ressources, entre autres choses.

Le processeur de milieu de gamme le plus haut de gamme

Les processeurs Qualcomm sont utilisés dans pratiquement toute la gamme de Xiaomi, Redmi et POCO, et à chaque nouvelle génération, ces appareils dépassent de loin les attentes. Dans le cas du nouveau Snapdragon 7+ Gen 2, la puce sera portée au milieu de gamme de Xiaomi, le Redmi.

Ce processeur a des performances jusqu’à 50% supérieures à son prédécesseur, mais ce n’est pas le seul avantage dont il dispose. Qualcomm a réussi à améliorer bon nombre des spécifications maximales qu’un appareil qui équipe ce processeur pourrait avoir, et voici quelques-unes des principales :

Capture simultanée de trois objectifs ou d’une seule capture de 200 MP

Écran QHD+ avec taux de rafraîchissement de 120 Hz

Connectivité Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB 3.1

Ce ne sont là que quelques-unes des améliorations trouvées dans le Snapdragon 7+ Gen 2, donc les appareils équipés de ce processeur pourraient bien avoir des spécifications comme celles que nous avons indiquées ci-dessus. Qualcomm lui-même a confirmé que Xiaomi serait l’une des premières entreprises à monter cette puce dans son Redmi.

Bien que Xiaomi n’ait pas encore confirmé quels appareils Redmi utiliseront ce processeur, parmi les candidats au Snapdragon 7+ Gen 2 on trouve le futur Redmi K70 dans sa variante chinoise, qui pourrait atteindre l’Europe rebaptisé Xiaomi 13T.

Maintenant que Qualcomm a déjà confirmé que le nouveau et puissant Snapdragon 7+ Gen 2 pour le milieu de gamme est déjà une réalité, et qu’il arrivera très bientôt sur l’un des Redmi de Xiaomi, ce ne sera qu’une question de temps avant que Xiaomi n’annonce cela prochaine génération qui va sûrement révolutionner le milieu de gamme.

Source et image | Qualcomm

