Quelles sont les différences entre Google AI et ChatGPT-4

Google a récemment révolutionné les réseaux avec l’annonce de Google Bard, sa propre IA qui cherche à battre ChatGPT.

Bard n’a pas encore atteint le marché mais les différences entre une application et une autre peuvent déjà être spéculées

Il y a une véritable course à la suprématie sur le marché de l’IA. Bien que la route soit ardue et qu’il reste encore beaucoup de choses à peaufiner, OpenAI a été celui qui a lâché le lièvre et a réussi à devenir le centre d’attention. Maintenant, avec la sortie de ChatGPT-4, Google a décidé que le moment était venu de lancer sa propre IA de peur que son navigateur ne soit remplacé par les IA conversationnelles qui fleurissent un peu partout.

Par conséquent, nous allons essayer de déterminer quelles sont les similitudes et les différences entre l’IA de Google et ChatGPT-4, l’actuel leader du marché.

Qu’est-ce que Google AI et comment ça marche ?

L’IA de Google a été surnommée Bard et est basée sur son modèle de langage LaMDA (Language Model for Dialogue Applications). Pendant des années, Google a fait preuve de prudence lors du lancement de son IA, en grande partie parce qu’ils pensaient qu’elle n’était pas préparée au flot de personnes qui allaient être intéressées à l’utiliser. Ils avaient une certaine réticence à ce que l’IA apprenne des humains plus « trolls » et finissent par dire de la vraie sauvagerie.

Cependant, la concurrence est allée de l’avant et a publié sa propre IA conversationnelle : ChatGPT-4. Ainsi, Google a activé le « code rouge » et a présenté en février 2023 ce que serait sa nouvelle IA. Celui-ci serait lancé dans les semaines suivantes de manière limitée et avait une approche très claire : battre son principal rival dans absolument tout.

Qu’est-ce que ChatGPT-4

Nous avons récemment vu ce qu’est le GPT-4. C’est un modèle d’IA qui a été adapté par de nombreuses entreprises pour réaliser leurs applications avec l’intelligence artificielle. OpenAI, la société qui l’a créé, a sa propre application, ChatGPT-4, dans laquelle on peut voir tout le potentiel de ce produit.

De cette façon, ChatGPT-4 est une application conversationnelle basée sur l’IA qui nous permet de faire beaucoup de choses. C’est le plus avancé du moment et il est capable d’une grande créativité, de résolution de problèmes et d’attention aux moindres détails. Son objectif n’est pas simplement que nous lui écrivions et qu’elle nous réponde. Au contraire, il est capable de s’adapter à nous et de résoudre nos problèmes. Qu’il s’agisse de nous conseiller une recette à manger ou d’écrire un paragraphe d’un roman qui nous traverse. L’IA est capable de faire un certain nombre de choses très intéressantes et en général, elle se concentre sur l’assistance et l’accompagnement dans les choses dont nous avons besoin.

Le saut de GPT 3 à GPT 4 a été exceptionnellement notable et a également permis à l’IA de pouvoir comprendre et relier les images. Cela a également considérablement amélioré l’application car il peut également nous guider dans d’autres aspects. Par exemple, si nous avons un problème visuel, vous pouvez nous décrire des images.

Principales similitudes et différences entre ChatGPT-4 et Google Bard

Le principal avantage du système Google est son apprentissage. LaMDA a eu accès à toutes les informations du plus grand moteur de recherche au monde, ce qui permet à Bard d’avoir des connaissances beaucoup plus fines que ce que nous imaginions jusqu’à présent avec ChatGPT. En fait, jusqu’à très récemment, ChatGPT ne pouvait pas se connecter à Internet, ce qui a maintenant changé avec l’avènement de Bing avec ChatGPT

D’autre part, Google Bard devrait avoir un langage plus proche, tandis que ChatGPT dépend du ton que nous nous demandons. Cela indique quels sont les aspects sur lesquels chaque entreprise souhaite se concentrer. D’une part, OpenAI cherche une solution plus multidisciplinaire conçue pour résoudre les problèmes de chacun, y compris les problèmes de travail. De son côté, Bard cherche à être un assistant plus proche et aussi à s’occuper de nos tâches quotidiennes. Cela ne veut pas dire qu’il ne nous aide pas dans des tâches plus complexes, mais il peut aussi organiser un peu notre vie.

Cela correspond parfaitement à l’ajout de l’IA à Google Workspaces. Une implémentation qui a été publiée récemment et qui se heurte de plein fouet au projet de Microsoft de lancer Microsoft Copilot. De cette façon, les deux entreprises connectent leurs différentes IA afin qu’elles nous facilitent la vie sur les aspects organisationnels et de productivité.

Même ainsi, les deux ont un problème très grave. Bien qu’il semble qu’ils aient une confiance énorme lorsqu’il s’agit de donner la réponse, ils l’inventent souvent. Chose qui a même été vue dans la bande-annonce de présentation de Google Bard, puisqu’elle assure que le télescope James Webb a été le premier à prendre des photos d’une planète en dehors de notre système solaire. Quelque chose qui n’est pas vrai. Ainsi, des solutions sont recherchées. Le plus sincère et intelligent est celui de Bing, qui fournit des références à la fin de chaque réponse afin que nous puissions y accéder et voir les informations d’origine.

Bard est un service d’IA conversationnel expérimental, propulsé par LaMDA. Construit à l’aide de nos grands modèles de langage et s’appuyant sur des informations provenant du Web, c’est une rampe de lancement pour la curiosité et peut aider à simplifier des sujets complexes → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l —Google (@Google) 6 février 2023

De cette façon, on peut voir que les deux IA sont très similaires, mais qu’elles ont une approche très différente de la façon dont elles vont exécuter les solutions.

Enfin nous avons trouvé le prix. En principe, Bard sera libre d’utilisation pour tous les utilisateurs de Google. On ne sait pas si ceux qui ont un plan Google One peuvent voir des améliorations substantielles de la convivialité. Cependant, ce qui est clair, c’est que ChatGPT-4 est payant. Il a une version gratuite qui utilise actuellement ChatGPT 3.5, mais ChatGPT-4 est actuellement réservé aux utilisateurs qui ont la version Plus du programme. Bien que, oui, vous pouvez utiliser GPT-4 gratuitement dans d’autres applications, telles que Bing.

Bref:

Bard sera plus familier et utile que ChatGPT-4.

Bard aura accès à toutes les informations de Google, il aura donc des sources incroyablement étendues.

ChatGPT-4 est davantage orienté vers la productivité, la traduction, la relecture et l’écriture.

ChatGPT-4 peut déjà être testé, tandis que la date de sortie de Bard est inconnue.

Quand Bard, l’IA de Google, sera-t-il disponible ?

Pour le moment, on ne sait pas du tout quand Bard sortira. En principe, il a été laissé entendre qu’il sortirait bientôt, mais depuis sa présentation en février 2023, il n’a pas été possible d’en savoir plus à son sujet. On peut espérer qu’il sera bientôt disponible pour être testé par de petits groupes d’utilisateurs sélectionnés à travers le monde. Jusqu’à présent, il s’agissait d’une version bêta fermée interne accessible uniquement aux utilisateurs travaillant chez Google.



