LinkedIn présente un outil d’IA qui vous aidera à compléter votre profil sur le réseau social

LinkedIn utilise l’IA générative, similaire à ChatGPT, pour simplifier certaines tâches comme la rédaction de descriptions de poste ou la mise à jour de votre profil.

LinkedIn est un réseau social appartenant à Microsoft qui relie les entreprises et les employés

L’arrivée de ChatGPT a signifié une révolution dans le domaine technologique et l’une des entreprises qui parie le plus sur cette IA est Microsoft, l’incluant à la fois dans son moteur de recherche, Bing, et dans d’autres produits tels que Microsoft 365, qui sera bientôt recevez Copilot, une série d’outils qui vous permettront, par exemple, de créer une présentation PowerPoint à partir d’un simple document Word.

Eh bien, maintenant, la société Redmon, comme nous le dit Gizmodo, applique la technologie développée par OpenAI dans une autre de ses applications phares, puisque LinkedIn, le réseau social de l’emploi, dispose d’un outil basé sur l’IA qui Il vous aidera à créer votre profil.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle IA de LinkedIn

Il y a quelques jours, Tomer Cohen, Product Manager chez LinkedIn, publiait un communiqué annonçant l’arrivée d’une IA générative similaire à ChatGPT sur sa plateforme sous le slogan :

« Débloquez des opportunités et faites progresser votre carrière grâce à la puissance de l’IA »

Cette IA générative de LinkedIn vous aidera à effectuer certaines tâches dans l’application comme la mise à jour de votre profil, car elle vous fournira différentes suggestions pour différentes sections de votre profil comme « Titre » ou « À propos ».

Aussi, grâce à cette nouvelle IA, les abonnés premium de LinkedIn qui publient habituellement des offres d’emploi pourront rédiger plus facilement les descriptions des différents emplois qu’ils proposent. Ainsi, en indiquant simplement l’intitulé du poste et le nom de l’entreprise, l’IA se chargera de préparer une description complète du poste de travail sur la base des données fournies.

Dans cette même déclaration, Cohen a également annoncé qu’il lancerait plus de 100 cours d’IA qui seront disponibles gratuitement pour tous les membres de LinkedIn jusqu’au 15 juin 2023, parmi lesquels il faut souligner les suivants :

Qu’est-ce que l’IA générative : enseigné par Pinar Seyhan Demirdag

Introduction à l’ingénierie des instructions pour l’IA générative – enseigné par Ronnie Sheer.

Introduction à l’IA conversationnelle – Enseigné par Ian Barkin

L’IA générative pour les chefs d’entreprise : enseignée par Tomer Cohen lui-même

