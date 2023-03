Si vous dessinez habituellement sur votre mobile ou votre tablette, vous devez télécharger cette application Samsung

Cette application Samsung veut vous faciliter la vie si vous passez de nombreuses heures à dessiner sur votre appareil mobile.

Penul est l’application pour votre mobile ou votre tablette que vous avez toujours voulue

Les écrans de téléphones portables et de tablettes se sont incroyablement raffinés ces dernières années. Pour cette raison, ils sont devenus un support incroyable pour s’appuyer sur eux. Non seulement ils nous donnent une qualité de couleur difficile à voir sur d’autres supports, mais ils offrent également une portabilité et la capacité d’avoir une autonomie qu’aucune autre application ne peut nous donner. C’est connu de Samsung et ils ont conçu une très bonne application. Il s’agit de Penup et cela va nous permettre de faire des choses très intéressantes.

De cette façon, le moment est venu de sortir votre stylo et de télécharger des applications pour apprendre à dessiner, car avec cette application Samsung, vous pourrez en tirer le meilleur parti que vous attendiez.

PENUP, une super application de Samsung

PENUP va bien plus loin qu’une application de dessin standard. Au contraire, cette application est un véritable réseau social qui nous permet de la partager avec notre entourage proche ou de télécharger le dessin sur le réseau. Cela nous permet de connecter avec d’autres artistes, de discuter de nos sujets favoris et, en somme, de nous entourer de personnes ayant les mêmes préoccupations dans une communauté très saine.

Il a également beaucoup de fonctions. Si vous ne savez pas dessiner, vous pouvez déstresser en coloriant plus de 2000 dessins qui sont mis à jour et dont le nombre augmente chaque jour. Si tu aimes dessiner, par contre, tu peux t’occuper de donner vie à tes créations dans l’application sans avoir besoin de rien d’autre. Ainsi, il devient l’une des meilleures applications de dessin pour Android dans un monde où l’offre est bonne mais implique généralement certaines dépenses monétaires.

D’autre part, l’une de ses fonctions vedettes est que nous pouvons dessiner avec une image de fond. Cela nous permet de tracer les images, nous donnant une valeur ajoutée et améliorant encore nos chances de savoir dessiner correctement. Comme s’il s’agissait d’une application de conception photographique avancée, avec PENUP, nous pouvons travailler avec des calques pour améliorer encore le résultat de nos travaux.

Enfin, l’application a une fonction très intéressante qui ajoute une dimension sociale au projet. De temps en temps, des défis hebdomadaires sont lancés que nous devons relever et qui nous permettent de rivaliser et de partager des expériences avec d’autres créateurs qui devront réaliser des dessins ou des œuvres sur le même thème que nous. Pour cette raison, nous serons toujours en contact avec la communauté et partagerons l’expérience de notre utilisation.

Téléchargez Pennup depuis le Play Store

