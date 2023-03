L’un des meilleurs jeux de manager de football pour Android est en vente depuis quelques heures

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir l’un des meilleurs jeux de gestion de football du Play Store avec une réduction de 30 %.

Football Manager 2023 Mobile est en vente pour une durée limitée

PC Fútbol a marqué un avant et un après en termes de jeux de football manager et actuellement de nombreux jeux tentent de recréer l’expérience de ce titre sur votre mobile Android et, sans aucun doute, celui qui se rapproche le plus est Football Manager Mobile, un jeu avec une bonne dynamique et un grand nombre de joueurs dont le principal « défaut » est d’avoir un prix supérieur à 10 euros.

Mais aujourd’hui vous avez la possibilité d’obtenir la dernière version de ce jeu pour Android, Football Manager 2023 Mobile, pour moins de 8 euros, une véritable aubaine ! De plus, si vous avez un solde accumulé dans Google Rewards, vous pouvez l’utiliser avant son expiration et profiter de ce jeu sans payer un centime.

Football Manager 2023 Mobile réduit son prix pour une durée limitée

Football Manager 2023 Mobile est le dernier opus de la célèbre franchise de jeux de gestion de football pour Android créée par le légendaire développeur de jeux vidéo japonais Sega.

Dans cette nouvelle édition, vous pourrez constituer une équipe pleine de superstars, transformer des jeunes prometteurs en joueurs d’élite grâce au nouveau centre de développement et utiliser les discussions avec votre équipe pour vous connecter avec vos joueurs et les motiver à donner le meilleur d’eux-mêmes à chaque match .

Comme dans les versions précédentes, dans Football Manager 2023 Mobile tu pourras participer avec ton équipe aux meilleures compétitions interclubs d’Europe telles que la Ligue des Champions, la Ligue Europa, la Super Coupe d’Europe et l’UEFA Europa Conference League.

Normalement, Football Manager 2023 Mobile est au prix de 11,99 euros, mais maintenant vous pouvez l’obtenir avec une remise de 30 %, en restant à un coût de seulement 7,99 euros.

Ce jeu a déjà été téléchargé plus de 100 000 fois, est compatible avec n’importe quel appareil avec Android 5.0 ou une version ultérieure et propose une série d’achats intégrés allant de 1,19 € à 19,99 €.

Google Play | Rage sombre (7,99 euros 11,99 euros)

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :