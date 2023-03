Le nouveau Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 est le processeur que vous voudrez dans votre prochain smartphone de milieu de gamme

Il s’agit du premier processeur de la série Snapdragon 7 à adopter la technologie de base Cortex-X hautes performances.

Le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, destiné à conquérir la gamme milieu de gamme

Qualcomm a officiellement présenté le renouvellement de son processeur Snapdragon 7 Gen 1 annoncé l’année dernière. Il s’agit du nouveau Snapdragon 7+ Gen 2, et il représente l’une des plus grandes avancées jamais vues au sein de cette famille de puces axées sur les smartphones de milieu de gamme.

Le Snapdragon 7+ Gen 2 est un SoC orienté vers la gamme mid-premium, qui adopte plusieurs fonctionnalités de la famille de processeurs phare de Qualcomm, les Snapdragon 8. Parmi ces fonctionnalités, figure l’inclusion, pour la première fois dans un processeur de cette gamme, d’un cœur basé sur l’architecture ARM Cortex-X.

Un SoC milieu de gamme qui n’a rien à envier au haut de gamme

Qualcomm Snapdragon série 7 SoC Snapdragon 7+ génération 2

(SM7475-AB) Snapdragon 7 Gen 1

(SM7450-AB) Processus de fabrication TSMC 4nm Samsung 4nm CPU 1x Cortex-X2

@2.91GHz 3x Cortex-A710

@2.49GHz 4x Cortex-A510

@1.8GHz 1x Cortex-A710

@2.4GHz 3x Cortex-A710

@2.36GHz 4x Cortex-A510

@1.8GHz GPU adréno adréno DSP/NPU Hexagonal Hexagonal contrôleur de mémoire 2 canaux 16 bits @ 3200 MHz LPDDR5 / 25,6 Go/s 2 canaux 16 bits @ 3200 MHz LPDDR5 / 25,6 Go/s FAI Triple FAI Spectra 18 bits 1x 200 MP ou 108 MP avec ZSL

soit

64+36MP avec ZSL

soit

3x 32MP avec ZSL Vidéo 4K HDR, rafale 64 MP Triple FAI Spectra 14 bits 1x 200 MP ou 84 MP avec ZSL

soit

64+20MP avec ZSL

soit

3x 25MP avec ZSL Vidéo 4K HDR, rafale 64 MP Vidéo 4K60 10 bits H.265 Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG 1080p240 Ralenti 4K30 10 bits H.265 Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG 720p480 Ralenti Modem Muflier X62 (5G NR Sub-6 + mmWave)

DL=4400Mbps

Double SIM active 5G/4G (DSDA) Muflier X62 (5G NR Sub-6 + mmWave)

DL=4400Mbps

Ce nouveau SoC se positionne au-dessus du précédent Snapdragon 7 Gen 1, mais en dessous du Snapdragon 8 Gen 2. Il vise à offrir de grandes améliorations de performances en incorporant une nouvelle architecture de base haute performance, et Qualcomm affirme que l’objectif de cette puce est sur le marché qui couvre les mobiles entre 400 et 600 dollars.

En ce sens, son CPU est dirigé par un cœur « prime » ARM Cortex-X2 capable d’atteindre une fréquence d’horloge de 2,96 GHz, accompagné de trois autres cœurs Cortex-A710 capables d’atteindre 2,49 GHz et de quatre cœurs Cortex A-510 axés sur les basses consommation avec une fréquence d’horloge allant jusqu’à 1,8 GHz.

Cette combinaison de cœurs se traduit, selon Qualcomm, par une amélioration de 50 % des performances par rapport au Snapdragon 7 Gen 1, en plus d’une efficacité énergétique supérieure de 13 %.

La puce est fabriquée à l’aide d’un processus TSMC de 4 nanomètres, et son GPU Adreno est désormais capable de doubler les performances du Snapdragon 7 Gen 1.

Qualcomm n’oublie pas les capacités du processeur en matière d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique. En ce sens, les performances dans les tâches d’IA ont doublé, tout en obtenant de meilleures performances par watt de consommation.

La connectivité s’est également améliorée, incorporant un modem Snapdragon X62 5G capable d’atteindre 4,4 Gbps de téléchargement et ajoutant la prise en charge du WiFi SE.

D’autre part, en termes de photographie, le Snapdragon 7+ Gen 2 intègre un FAI 18 bits capable de traiter jusqu’à 3 Gbps et prend en charge des capteurs d’une résolution allant jusqu’à 200 mégapixels, la « super-résolution » dans les vidéos et bien plus encore.

Qualcomm lui-même a confirmé que les premiers téléphones avec Snapdragon 7+ Gen 2 commenceront à arriver ce mois de mars, et cite des marques telles que Redmi ou realme parmi les premières qui prévoient de lancer de nouveaux produits basés sur leur nouvelle plate-forme.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :