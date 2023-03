Ted Lasso reste l’émission la plus populaire sur Apple TV+, mais voici le classement complet

Ted Lasso est devenu l’émission la plus populaire sur Apple TV+. Depuis sa première en 2020, l’émission a non seulement conquis de nombreux fans à travers le monde, mais également plusieurs prix importants tels que Golden Globe et Critics ‘Choice. Mais qu’en est-il des autres émissions ? JustWatch a maintenant partagé une liste de ce que les abonnés Apple TV+ ont le plus regardé sur la plateforme de streaming.

Émissions les plus populaires sur Apple TV+

JustWatch a partagé avec Netcost-security.fr les résultats d’une recherche avec une liste des 10 émissions les plus regardées par les abonnés Apple TV+. Bien que Ted Lasso ne soit pas une surprise en premier lieu, la recherche nous donne un aperçu des autres émissions Apple TV + qui figurent également parmi les préférées des abonnés.

Selon JustWatch, Ted Lasso représente 27,1 % du top 10 des popularités sur Apple TV+. Severance arrive en deuxième position avec 19,6 % de popularité, tandis que The Morning Show, l’une des premières séries originales d’Apple TV+, occupe la troisième place avec 11,8 %.

Vous pouvez consulter le classement complet ci-dessous :

Ted Lasso (27,1%) Indemnité de départ (19,6 %) L’émission du matin (11,8%) Fondation (8,2%) Voir (8.0%) Pour toute l’humanité (7,9 %) Oiseau noir (5.6%) Défendre Jacob (5.4%) Chevaux lents (4.9%) Serviteur (4.2%)

Même si Ted Lasso était l’émission la plus populaire sur Apple TV + depuis un certain temps, le battage médiatique entourant la première de la troisième (et peut-être dernière) saison de l’émission cette semaine a certainement contribué à lui faire prendre la première place. Le thriller de Ben Stiller Severance a également remporté plusieurs prix et une deuxième saison est en cours.

La saison 3 de Ted Lasso est désormais disponible sur Apple TV+

Certaines des émissions de la liste sont déjà terminées, telles que See, Defending Jacob et Servant, tandis que The Morning Show et For All Mankind ont également confirmé de nouvelles saisons.

En savoir plus sur Apple TV+

L’année dernière, la part de marché mondiale d’Apple TV+ a dépassé les 6 % pour la première fois. Dans le même temps, des concurrents comme Netflix et Amazon Prime Vidéo ont perdu des abonnés à Apple TV+ et à d’autres plateformes plus petites comme Disney+ et HBO Max.

Apple TV + a été lancé en 2019 avec un petit catalogue de films et d’émissions originaux. Actuellement, l’abonnement coûte 6,99 $ par mois aux États-Unis, mais le service est également inclus dans le forfait Apple One.

