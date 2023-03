Déploiement de Windows 11 Insider Preview Build 22624.1465 avec de nouvelles fonctionnalités

Après avoir publié le correctif de mardi plus tôt cette semaine, Microsoft a commencé à déployer les nouvelles versions d’aperçu de Windows 11 sur le canal bêta. Tout comme les mises à jour bêta publiées précédemment, il existe deux versions et les versions de ce mois-ci sont étiquetées avec les numéros de version 22621.1465 et 22624.1465.

Microsoft pousse la version 22624.1465 de Windows 11 Insider Preview (KB5023775) avec un nouvel ensemble de fonctionnalités, tandis que les nouvelles fonctionnalités sont désactivées par défaut sur la version 22621.1465. Si vous êtes un initié et que votre PC fonctionne sur Windows 11 Preview build 22623, vous recevrez la mise à jour 22624 sur votre système. Cependant, si vous êtes sur une version plus ancienne, vous pouvez vous attendre au 22621.

Il s’agit d’une petite mise à niveau incrémentielle, vous pouvez donc rapidement mettre à niveau votre PC Windows 11 vers l’une de ces versions. La dernière mise à jour incrémentielle est lancée avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. Un grand changement à venir avec la mise à jour d’aujourd’hui est que les sous-titres sont désormais disponibles dans plus de langues, les nouvelles langues sont le chinois (simplifié et traditionnel), le français, l’allemand, l’italien, le japonais, le portugais (Brésil), l’français et d’autres dialectes anglais.

La fonctionnalité suivante est la mise à jour des paramètres du clavier tactile, les nouveaux paramètres remplacent « Afficher le clavier tactile » lorsqu’il n’y a pas de clavier connecté avec trois nouvelles options – Jamais, Lorsqu’aucun clavier n’est connecté et Toujours. La mise à jour apporte des suggestions basées sur le cloud pour l’IME chinois simplifié, le mode kiosque multi-applications, l’icône d’état VPN pour la barre des tâches, l’accès vocal et de nombreuses autres fonctionnalités.

Voici la liste complète des modifications apportées à la build 22624.1465 de Windows 11 Insider Preview.

Barre des tâches et barre d’état système Nous avons ajouté un statut VPN visible dans la barre d’état système lorsqu’il est connecté à un profil VPN reconnu. L’icône VPN, un petit bouclier, sera superposée dans la couleur d’accentuation de votre système sur la connexion réseau active.

Accès vocal La page d’aide intégrée à l’application repensée dans l’accès vocal introduite avec la version 22624.1391 inclut désormais toutes les commandes et les informations supplémentaires avec précision.



Examinons maintenant les correctifs fournis avec cette version pour Windows 11 Insider Preview Build 22624.1465 et 22621.1465.

Cette mise à jour implémente la phase trois du renforcement DCOM (Distributed Component Object Model). Voir KB5004442. Après avoir installé cette mise à jour, vous ne pouvez pas désactiver les modifications à l’aide de la clé de registre.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte un compte d’ordinateur et Active Directory. Lorsque vous réutilisez un compte d’ordinateur existant pour joindre un domaine Active Directory, la jonction échoue. Cela se produit sur les appareils qui ont installé des mises à jour Windows datées du 11 octobre 2022 ou ultérieures. Le message d’erreur est « Erreur 0xaac (2732) : NERR_AccountReuseBlockedByPolicy : ‘Un compte portant le même nom existe dans Active Directory. La réutilisation du compte a été bloquée par la stratégie de sécurité.’ » Pour plus d’informations, consultez l’article KB5020276.

Si votre PC fonctionne sous Windows 11 (version d’origine), vous pouvez installer la version d’aperçu de la nouvelle version sur votre système. Vous pouvez rechercher la nouvelle mise à jour en visitant Paramètres> Windows Update> Rechercher les mises à jour.

