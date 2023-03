Plus de téléphones Xiaomi, y compris le Redmi Note 10S, commencent à recevoir MIUI 14

Les chanceux qui essaieront MIUI 14 très prochainement seront les utilisateurs des Xiaomi 12 Pro, Redmi Note 10S et POCO F2 Pro.

MIUI 14 est la dernière version de la célèbre couche de personnalisation de Xiaomi.

MIUI 14 continue son chemin pour explorer le catalogue prolifique de Xiaomi et ses entreprises dérivées, et ce n’est pas facile car Xiaomi lui-même et Redmi et POCO ont un bon tas d’appareils auxquels la dernière version de la personnalisation populaire Le géant Haidian devra arriver progressivement avec toutes ses nouveautés et améliorations, y compris, bien sûr, ce moteur de recherche tant attendu pour le lanceur qui imite l’une des meilleures options de Nova.

Presque au compte-gouttes, mais sans s’arrêter, Xiaomi continue d’annoncer de nouveaux déploiements du package de mise à jour vers MIUI 14, et cette fois, comme nous l’ont confirmé les amis de GizChina, le fabricant chinois a préparé la mise à jour pour trois des appareils les plus vendus de son portefeuille, qui sont les suivants :

Comme vous le savez, la nouvelle version de MIUI s’accompagne de nombreuses nouveautés qui raviront les utilisateurs de Xiaomi, notamment avec une optimisation très importante qui commence par alléger les fonctions du système d’exploitation pour le rendre plus léger et plus fluide, en plus d’améliorer les possibilités de personnalisation et intégrer de nombreuses nouvelles fonctionnalités d’Android 13.

Dans tous les cas, ce ne sera pas la base de tous les appareils qui recevront MIUI 14, et ceux d’entre vous qui sont proches de Xiaomi sauront déjà que le géant chinois peut mettre à jour la version de ses personnalisations sans télécharger la base Android sur les téléphones. qui ne le supporterait pas correctement les dernières versions du système d’exploitation publiées par Google.

Ne paniquez pas si votre mobile Xiaomi est mis à jour vers MIUI 14 mais ne télécharge pas la base Android 12, car c’est une pratique normale chez Xiaomi de conserver les anciennes bases Android si la stabilité est compromise lors de la mise à niveau de la version.

Dans ce cas, le Redmi Note 10S recevra la version V14.0.2.0.TKLMIXM, basée sur Android 13, tout comme le Xiaomi 12 Pro, qui commencera à recevoir la base Android 13 en Inde sous le skin MIUI 14. De son côté, oui, le POCO F2 Pro restera ancré dans Android 12 même s’il monte jusqu’à la compilation V14.0.1.0.SJKEUXM de MIUI 14.

Si vous n’êtes pas au courant du processus, la mise à jour de vos téléphones Xiaomi est très simple, et il suffit d’attendre la notification OTA ou d’aller directement dans « Paramètres> Informations système> Version MIUI> Vérifier les mises à jour » pour le forcer. Le déploiement sera échelonné, donc ceux d’entre vous qui ne peuvent toujours pas installer la mise à jour, soyez patients.

