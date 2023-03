Ce sont les escroqueries en ligne les plus courantes selon le FBI lui-même

Les escroqueries sur Internet se sont multipliées au fil des ans. Ce sont les plus connus selon le FBI.

Internet regorge de points dangereux où l’on peut subir une arnaque

Le FBI a récemment montré quelles sont les principales escroqueries en ligne dans lesquelles tombent les citoyens de leur pays. Les États-Unis sont le principal marché des escrocs sur Internet, mais cela indique que leurs méthodes sont extrapolées au reste du monde, y compris notre pays. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, plus de 10 000 millions de dollars sont perdus chaque année dans les arnaques en ligne.

Les escroqueries en ligne sont l’un des points chauds sur Internet. Il est très facile de tomber parfois dans le piège et cela peut être fatal pour nos finances. Il existe de nombreuses façons pour nos appareils d’être infectés, que ce soit un virus dans les photos WhatsApp ou d’autres méthodes incroyablement improbables, comme être infecté par un virus par SMs sur Android.

Les escroqueries en ligne les plus courantes selon le FBI

Selon le rapport annuel du FBI sur la criminalité sur Internet, les escroqueries sur Internet ont diminué cette année, bien que les profits des pirates aient augmenté.

En tout cas, on peut en trouver quatre qui se produisent très souvent. Ceux-ci incluent les ransomwares ou le phishing.

De plus, cela se produit généralement, selon le rapport IC3 du FBI, chez les personnes âgées. Les jeunes utilisateurs ne tombent généralement pas dans ce type d’escroquerie, mais les utilisateurs plus âgés qui ont moins de contacts avec Internet ont tendance à tomber facilement dans les pièges tendus par les pirates.

Logiciels de rançon

Il consiste essentiellement en l’enlèvement de nos données. Beaucoup d’entre eux ne sont jamais signalés aux autorités compétentes, mais la vérité est que des données très précieuses peuvent être perdues grâce à cette technique et si vous souhaitez les récupérer, il n’y a souvent pas d’autre choix que de payer. Cela fonctionne de manière très simple :

Nous sommes infectés par des logiciels malveillants sans nous en rendre compte.

Ce malware collecte nos données et nous empêche d’y accéder via une méthode de cryptage vraiment complexe.

Une fois que cela se produit, nous recevons un message de l’escroc : nous devrons payer une certaine somme d’argent si nous voulons que ces données soient divulguées.

Le paiement se fait généralement par crypto-monnaies pour éviter de laisser des traces. Ces escrocs attaquent souvent les entreprises. Cette année, le « Royal Mail », l’agence postale publique du Royaume-Uni a subi un détournement massif de données et a dû payer une somme très élevée pour les récupérer. Cependant, les données des mairies et même des hôpitaux ont également été détournées pendant la pandémie.

Fraude par e-mail ou Phishing

Il s’agit d’une technique très ancienne qui consiste essentiellement à nous tromper par le biais d’un e-mail. Ils prétendent simplement être une entité de confiance, comme notre banque ou une ONG, et nous demandent de déposer de l’argent sur un certain compte ou de fournir nos données d’accès secrètes à notre compte bancaire. Pensant qu’il s’agit d’une source fiable, les gens mordent à l’hameçon et perdent toutes leurs données.

Investissements

Les investissements sur internet regorgent d’arnaques. Des cours qui vont vous rapporter de l’or mais qui s’avèrent plus tard inexistants, des portefeuilles d’investissement installés dans des paradis fiscaux qui n’existent pas vraiment non plus. En général, les investissements sont un monde compliqué indiqué uniquement pour les experts. Cependant, l’accessibilité offerte par le réseau des réseaux a fait perdre à de nombreux utilisateurs d’importantes sommes d’argent dans des fonds d’investissement en réalité frauduleux.

