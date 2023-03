Les téléphones chinois qui arrivent: fuite du design du Huawei P60 Pro

Huawei s’apprête à présenter la semaine prochaine sa nouvelle famille P60, la nouvelle série de ses fleurons. Pour l’instant, quatre images ont été divulguées détaillant les couleurs dans lesquelles il sera censé être disponible.

Huawei est toujours dans la pommade bien qu’il soit aujourd’hui une marque indépendante. Près de quatre ans après que Donald Trump ait mis un terme aux aspirations du fabricant, c’est toujours la marque mobile avec le plus d’utilisateurs et continue de fabriquer des téléphones d’excellente qualité, comme cela est devenu clair lorsque nous avons analysé le Huawei P50 en avril de l’année dernière.

Maintenant, comme publié dans Gizmochina, le design du Huawei P60 Pro a été divulgué, ce qui, selon les médias, sera présenté exactement dans une semaine. Selon un pronostiqueur de Weibo, la version Pro du fleuron du constructeur chinois historique se déclinera en quatre variantes de couleur. Nous le voyons ci-dessous.

Voici à quoi ressemble le Huawei P60 Pro

La fuite révèle que le terminal sera disponible en quatre couleurs : Emerald Green, Rococo White, Feather Purple et Feather Black. Ces couleurs sont censées être particulièrement agréables à l’œil et sont complétées par une ouverture métallique qui entoure le module de caméra.

Le Huawei P60 Pro devrait avoir un design haut de gamme et Huawei utiliserait de nouveaux matériaux dans sa construction. Le fabricant chinois est connu pour ses designs épurés et minimalistes. Avec ces nouvelles couleurs, ils espèrent attirer une toute nouvelle clientèle.

Pour l’instant, l’authenticité de la fuite n’a pas été confirmée, selon les informations publiées. Huawei n’a jamais proposé d’options de couleurs particulièrement éclatantes dans le passé, il reste donc à voir si ces images correspondent de quelque manière que ce soit au produit final.

Selon les médias, lors des fuites précédentes, six couleurs différentes ont été vues : noir, blanc, rose, gris, bleu et orange. Les nouvelles variantes de couleur semblent être une amélioration par rapport à ces options, avec des couleurs plus vives.

Il n’est pas clair si ces nouvelles variantes seront disponibles pour les nouveaux flagsips de Huawei mais, selon la source, l’ouverture métallique autour du module de caméra indique que ces options ne peuvent rester que pour la version Pro de l’appareil.

En termes de spécifications, le Huawei P60 Pro aurait une configuration à trois caméras avec un capteur principal Sony IMX888 de 50 MP, un capteur ultra-large Sony IMX858 de 50 MP et un téléobjectif de 64 MP avec un zoom optique de 3,5. Comme toujours, la photographie sera l’un des points forts de ces terminaux.

