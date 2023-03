Naviguez en toute sécurité grâce à la dernière mise à jour de Mozilla Firefox

Firefox pour Android version 111 inclut une fonctionnalité appelée Total Cookie Protection (TCP), qui empêche les sites Web de vous suivre.

Mozilla Firefox est l’une des meilleures alternatives à Google Chrome

Malgré le fait que Google Chrome est l’un des navigateurs Web les plus populaires sur Android, en partie parce qu’il est déjà préinstallé sur la grande majorité des téléphones mobiles du marché, il existe des alternatives tout aussi valables qui prennent davantage soin de la confidentialité des utilisateurs et en ce segment l’un des plus importants est, sans aucun doute, Mozilla Firefox.

Eh bien, la Fondation Mozilla vient d’annoncer Firefox 111, une nouvelle version de son navigateur Web pour Android qui se distingue par l’inclusion de fonctionnalités qui vous permettront de naviguer de manière beaucoup plus privée et sécurisée.

Firefox 111 bloque l’exploration du Web

La principale nouveauté apportée par Firefox 111 est l’inclusion d’une fonction appelée Total Cookie Protection (TCP), une fonctionnalité axée sur la confidentialité qui limite les cookies au site où ils ont été créés, de manière à empêcher les pages Web de vous atteindre. suivre à l’aide de cookies.

Ainsi, grâce à cette fonctionnalité, Firefox échappe à la surveillance des sites Web et les empêche de vous montrer des publicités gênantes et de collecter plus d’informations sur vos habitudes de navigation. Cela est possible grâce à la mise en œuvre de l’utilisation d’un stockage de cookies séparé pour chaque site Web.

Cette fonctionnalité n’est pas nouvelle pour Firefox, car elle a fait son chemin vers les clients de bureau Windows et MacOS au début de l’année dernière et vient d’atterrir dans l’application Android et est activée par défaut, vous n’aurez donc même pas à l’activer. .

Mais ce n’est pas la seule nouveauté de Firefox 111 pour Android, car cette nouvelle version comprend également un lecteur PDF intégré avec lequel vous pourrez ouvrir des documents PDF directement dans le navigateur sans avoir recours à une application tierce.

