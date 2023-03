L’OPPO Find X6 a déjà une date de présentation officielle

Il y a enfin de la lumière à Dongguan : les nouveaux « flagships » d’OPPO seront présentés… La semaine prochaine !

Signé par Hasselblad, le nouveau OPPO Find X6 présentera un arrière différentiel avec un énorme module de caméra.

Il y a quelques jours, nous commentions le profil « court » qu’OPPO avait sélectionné pour assister au Mobile World Congress 2023 à Barcelone, espérant sûrement un meilleur moment et avec tous les projecteurs pour eux pour nous présenter leur nouveau famille de téléphones phares, qui Le dessert allait également être le plus ambitieux de son histoire, du moins en termes de spécifications et de photographie mobile, gravissant des marches au-dessus de certains pliables Find N2 Flip qui peuvent déjà être achetés en France.

Nous en avons parlé avec les premières et importantes fuites sur les OPPO Find X6 et Find X6 Pro, qui malgré la allusion à un arrière différentiel avec un énorme module de caméra évidemment signé par Hasselblad, nous ont laissé vouloir connaître à nouveau les dates de sortie. atterrissage définitif sur le marché qui devait être très proche.

OPPO a su bien garder ses secrets cette fois, quelque chose d’étrange dans l’industrie, mais il semble que le fabricant basé à Dongguan veuille maintenant commencer à déplacer sa machine multimédia, car grâce aux collègues d’Android Authority, nous connaissons déjà la date de présentation de son ambitieuse famille OPPO Find X6… Et ce sera plus tôt que prévu !

Depuis la Chine, des sources OPPO révèlent que la série Find X6 fera officiellement ses débuts le mardi 21 mars 2023.

Il semble donc que la prochaine sera l’une des semaines les plus intenses de cette année universitaire 2023, puisque mardi nous commencerons avec OPPO et ses fleurons complétant des présentations importantes jeudi 23 avec Huawei, qui montrera au monde l’actualité de son fork la plate-forme Harmony OS, ainsi que le Huawei P60 et le Huawei Mate X3.

En ce qui concerne le plus récent d’OPPO, c’est en fait ce qui nous a amenés ici, car nous savons qu’il aura ce design emblématique et différent qui mélange les matériaux, laissant un gigantesque module photographique signé par Hasselblad au centre de la scène, et dans lequel nous trouverons sûrement un capteur principal de 1 pouce qui s’impose comme incontournable dans ces fleurons nouvelle génération.

De plus, il y aura deux saveurs, la première et la moins chère présentant le chipset MediaTek Dimensity 9200 en plus de quelques remises en termes de batterie, d’appareils photo et d’autres aspects, laissant toute la viande pour le modèle « Pro » que le tour Android sera recherchez cette année 2023.

Cette version plus performante parierait sur le Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 avec un écran Samsung E6 de 6,82 pouces avec résolution QHD +, technologie LTPO jusqu’à 120 hertz et incurvé sur 4 côtés pour une sensation de rocher.

Les mémoires RAM seront de type LPDDR5x et le stockage une performance maximale UFS 4.0, le tout fonctionnant avec l’énergie fournie par une batterie assez généreuse de 5 000 mAh, qui propose également une charge rapide filaire jusqu’à 100 watts et sans fil 50 watts.

Il disposera d’un lecteur d’empreintes digitales sous la dalle, d’une connectivité complète jusqu’à la 5G, d’une certification IP68 pour assurer la durabilité contre les liquides et la poussière, en plus de tous les indispensables attendus d’un flagship qui aura ses grands attraits en photographie :

Capteur large de 50 MP, Sony IMX989 de 1 pouce avec stabilisateur OIS

Capteur ultra large de 50 MP, Sony IMX890

Capteur téléobjectif périscope 50 MP, Sony IMX890

Puce propriétaire MariSilicon X

Lentilles Hasselblad

Capteur ToF et LiDAR pour autofocus hybride

Caméra frontale 32 MP, Sony IMX709

Que mardi arrive, nous voulons voir les nouvelles bêtes OPPO !

