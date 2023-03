Xiaomi officialise le troisième lot d’appareils qui recevront MIUI 14 : 18 nouveaux modèles pourront être mis à jour très prochainement

Malgré le fait que Xiaomi n’arrête pas de publier de nouvelles versions de MIUI 14 presque quotidiennement, de nombreux téléphones attendent toujours d’être mis à jour dans un proche avenir. En effet, la marque vient d’officialiser le troisième lot d’ordinateurs qui recevront ce logiciel en Chine, une liste assez variée de 18 mobiles.

Según ha confirmado la propia Xiaomi, todos estos smartphones comenzarán a recibir su dosis de MIUI 14 a partir del próximo mes de abril en China y, pasadas unas semanas, llegarán las versiones Globales y Europeas para todos ellos, las cuales podremos disfrutar también en nuestro Pays.

Ce sont les 18 téléphones Xiaomi qui peuvent être mis à jour vers MIUI 14 à partir d’avril

Comme beaucoup d’entre vous en feront déjà l’expérience sur leurs propres téléphones, MIUI 14 a été un bond en avant assez important en termes de performances et d’optimisation du système. En fait, cette version a entraîné une augmentation de 88% de la fluidité que nous avons dans les applications tierces, ce que de nombreux utilisateurs demandent depuis des années.

Pour cette raison, dans les appareils qui sont sur le marché depuis un certain temps, il est plus important que nous disposions de MIUI 14, car son amélioration des performances sera beaucoup plus perceptible que dans un smartphone récemment lancé, qui sera beaucoup mieux optimisé.

Cela dit, nous vous laissons ci-dessous la liste des 18 téléphones qui font partie du troisième lot d’équipements qui pourront se mettre à jour vers MIUI 14 à partir d’avril prochain en Chine et, plus tard, leurs versions européennes et mondiales arriveront aussi longtemps comme lorsqu’ils ont été vendus sur notre marché :

Xiaomi Fold Mi MIX

Xiaomi Mi 10 Extreme Édition commémorative

Xiaomi Mi 10 pro

Xiaomi Mi 10

civi Xiaomi

Redmi K60E

Édition commémorative extrême Redmi K30S

Redmi K30 Extreme édition commémorative

Redmi k30 pro

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 10

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 9 4G

Redmi 12C

Via | Guizchina

