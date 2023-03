ChatGPT-4 : toutes les modifications que vous pouvez déjà essayer sur votre mobile

La nouvelle version de ChatGPT peut maintenant être utilisée et apporte beaucoup de nouvelles fonctionnalités à nos mobiles.

Avec ChatGPT-4, les améliorations sont incroyablement substantielles.

ChatGPT-4 est déjà là. L’application d’IA conversationnelle développée par OpenAI vient d’être mise en avant et donc les utilisateurs disposant d’un compte premium peuvent désormais en profiter via leurs téléphones portables et leurs ordinateurs. Nous allons vous parler de tous les changements que vous allez rencontrer lorsque vous entrerez à nouveau dans ChatGPT avec sa quatrième version, ainsi que comment vous pourrez l’essayer avant tout le monde.

Les grands changements de ChatGPT-4 qui sont entièrement accessibles aux utilisateurs mobiles.

Comment essayer le nouveau ChatGPT-4 sur votre mobile

Les différences entre GPT-3 et GPT-4 sont notables. Pas tant parce qu’il représente un saut révolutionnaire, comme l’étaient GPT-3 et 3.5, mais parce qu’il ajoute des améliorations qui augmentent la qualité d’utilisation et la vie des utilisateurs. Tout cela a également atteint ChatGPT-4 et nous pouvons déjà en profiter.

La première de ces innovations est l’amélioration tangible de l’utilisation qu’elle a permis d’obtenir. Jusqu’à présent, l’IA était assez réactive, mais à partir de maintenant, le dépannage a été porté à un nouveau niveau. On suppose que cela est dû à une augmentation du volume de processus avec lesquels il a été formé, puisqu’il pourrait atteindre un milliard. Cependant, tout cela est vraiment spéculatif et il n’est pas clair si cela s’est produit ou non. Ce qui est clair, c’est qu’il a appris de ses erreurs passées et qu’il est maintenant beaucoup plus intelligent. Si vous lui demandez d’être créatif, elle peut vous aider avec le roman que vous écrivez. Mettez-le simplement dans son contexte et demandez-lui d’écrire quelque chose en rapport avec le sujet.

Dans un autre ordre de choses, il est aussi capable de percevoir les images, de leur donner un contexte et même de nous conseiller sur les choses. Vous pouvez lui demander, par exemple, quels plats de cuisine réaliser avec les différents ingrédients que vous photographiez. En général, il est très bon et pourrait signifier un bond dans la qualité de vie des utilisateurs ayant des problèmes de vision. Il vous suffit d’ouvrir ChatGPT-4, de lui envoyer une photo et de lui poser la question dont vous avez besoin.

Enfin, dans un avion qui peut sembler secondaire mais qui ne l’est pas vraiment, on retrouve la sécurité. C’est un point d’ancrage fondamental pour tous les utilisateurs. L’IA évite les questions extrémistes ou les questions qui peuvent être dangereuses pour l’intégrité des humains. Jusqu’à présent, quelque chose qui arrivait très régulièrement.

En résumé :

Le système a été beaucoup plus raffiné. ChatGPT-4 est désormais plus créatif, capable de résoudre des problèmes qu’il ne pouvait pas résoudre auparavant, et son niveau de résolution a considérablement augmenté.

Maintenant, il peut comprendre les images et est capable de les décrire, de comprendre leur contexte et de nous donner une vision plus large du problème auquel nous sommes confrontés. Dans cet aspect, cela peut être un énorme bond en avant.

La sécurité d’utilisation a augmenté de 82%, évitant ainsi que les personnes ne soient compromises par des commentaires biaisés ou des informations nuisibles aux utilisateurs.

Dans l’ensemble, ChatGPT-4 s’habille pour offrir un nombre palpable d’améliorations. Le plus important, ou du moins celui qui sera le plus perceptible par l’utilisateur, est de pouvoir recevoir des images. Mais les autres ne sont pas loin derrière en raison de l’importance qu’ils ont lorsqu’il s’agit d’améliorer la convivialité.

Il existe deux façons de tester ChatGPT-4. La principale consiste à utiliser son site Web officiel. Rendez-vous simplement sur Chat.openai.com et cliquez sur « Mettre à niveau vers plus ». Comme on le voit, cela a un coût mensuel d’environ 24 euros par mois. Cependant, le principal problème est qu’ils n’acceptent actuellement pas plus d’utilisateurs premium car la ruée vers l’utilisation a été trop élevée.

Bien sûr, si vous n’arrivez pas à entrer, vous pouvez toujours vous inscrire sur la liste d’attente. Même si parfois il y a de la chance et la possibilité de souscrire peut se faire sans attendre.

L’autre façon est de se passer de cette application et d’opter pour une autre. Plus précisément, Bing est avec GPT-4. Le problème est qu’il a aussi un délai d’attente.

Avec Bing avec GPT-4, nous pourrons faire à peu près la même chose que l’IA pourrait faire dans ChatGPT-4. Le principal problème est encore une fois la liste d’attente, même si vous pouvez avancer pas mal de places en suivant notre guide.

