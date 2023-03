Top 5 des meilleurs smartphones à moins de 300 € – mars 2023

Vous êtes à la recherche d’un nouveau téléphone milieu de gamme qui ne laissera pas vos poches vides ? Eh bien, alors vous avez de la chance car nous allons maintenant découvrir les 5 meilleurs smartphones que vous pouvez actuellement obtenir pour moins de 300 $ ; continue de lire!

Meilleurs smartphones pour moins de 300 $

1.POCO X5 5G

Commençons le top 5 avec le POCO X5 5G récemment lancé, un appareil livré avec le puissant chipset Snapdragon 695 ; avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Le POCO X5 5G dispose alors d’un grand écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz.

En ce qui concerne les appareils photo, le téléphone POCO contient un appareil photo principal 48MP, un objectif ultra grand angle 8MP et un appareil photo macro 2MP. À l’avant, nous trouvons une caméra selfie de 13 MP.

Enfin, le X5 5G de POCO contient une grande batterie de 5000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 33 W. Les autres spécifications incluent NFC, une prise audio 3,5 mm et un émetteur infrarouge.

2. Redmi Note 12 Pro

Ensuite, venant de la société sœur de POCO, nous avons le Redmi Note 12 Pro qui est une bête de téléphone avec le puissant chipset MediaTek Dimensity 1080 ; avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Le Redmi Note 12 Pro dispose également d’un grand écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Au niveau de la caméra, le smartphone dispose d’un capteur principal de 50 MP, d’un objectif ultra grand angle de 8 MP et d’une caméra macro de 2 MP. Alors qu’à l’arrière, il y a un seul vivaneau selfie 16MP.

Le Note 12 Pro est également impressionnant dans ses capacités de charge, prenant en charge une technologie de charge rapide de 67 W pour sa batterie d’une capacité de 5000 mAh. Les autres caractéristiques incluent NFC, une prise audio 3,5 mm et un émetteur infrarouge.

3. Realme GT Neo 2

Avec son prix passant sous la barre des 300 $, le Realme GT Neo 2 est devenu une excellente option dans cette gamme de prix. Le smartphone est en effet alimenté par un puissant Qualcomm Snapdragon 870 ; avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Le Realme GT Neo 2 dispose d’un grand écran AMOLED de 6,62 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 600 Hz.

Ad pour la photographie, le téléphone Realme contient un capteur principal de 648MP, un appareil photo ultra large de 8MP et un objectif macro de 2MP. À l’avant, il y a un vivaneau selfie 16MP.

Enfin, le GT Neo 2 est alimenté par une batterie de 5000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 65 W. Le combiné dispose d’une prise audio 3,5 mm et NFC.

4. Vivo T2X

Ensuite, nous avons le Vivo T2X, le smartphone parfait si vous aimez les jeux mais que vous manquez d’un gros budget. Le smartphone est livré avec le puissant chipset MediaTek Dimensity 1300 ; avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Nous trouvons également un panneau de 6,58 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement énorme de 144 Hz.

Du point de vue de la photographie, le T2X est doté d’un appareil photo principal de 50 MP associé à un capteur de 2 MP. Pendant ce temps à l’avant on retrouve un 16MP pour les selfies.

Enfin, le T2X de Vivo est alimenté par une énorme batterie de 6000 mAh et prend en charge une charge rapide de 44 W. Le NFC est présent.

5.UMIDIGI A13 Pro Max 5G

Enfin et surtout, l’UMIDIGI A13 Pro Max 5G est un téléphone polyvalent très intéressant. Le milieu de gamme d’UMIDIGI est alimenté par un chipset MediaTek Dimensity 900; avec un énorme 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

L’UMIDIGI A13 Pro Max 5G dispose alors d’un assez grand écran de 6,8 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz.

En ce qui concerne les photos, le téléphone UMIDIGI contient un appareil photo principal de 64 MP, associé à un objectif portrait de 5 MP et un appareil photo macro de 2 MP. À l’avant, il y a un vivaneau selfie de 24,8 MP.

L’UMIDIGI A13 Pro Max 5G contient une grande batterie de 5150 mAh avec prise en charge d’une charge de 18 W. La prise audio 3,5 mm est présente.

