WhatsApp ajoute l’intelligence artificielle à l’application, mais pas pour tous les utilisateurs pour le moment

Le nouveau WhatsApp exploite la puissance de l’IA pour donner vie à une fonctionnalité utile.

WhatsApp sur un smartphone Android

En voyant la popularité croissante d’outils comme GPT-4 ou Midjourney, il est plus que clair que l’intelligence artificielle est, plus que jamais, une question d’actualité. Et il n’est pas surprenant que de plus en plus d’entreprises parient sur l’intégration d’outils basés sur différents modèles d’intelligence artificielle dans leurs services et plateformes. Le dernier à le faire ? WhatsApp.

Comme nous l’avons appris grâce aux gens de WABetaInfo, la prochaine version de WhatsApp va introduire un nouvel outil utile qui utilisera l’IA pour permettre de sélectionner du texte à partir d’images. Cependant, il y a une astuce : la fonction ne sera disponible que sur les iPhones mis à jour vers iOS 16, et au lieu d’implémenter une fonction qui lui est propre, WhatsApp a eu recours à l’API de sélection de texte iOS 16 native.

Vous pouvez sélectionner du texte à partir de photos WhatsApp… si vous avez un iPhone

Grâce aux captures d’écran partagées, vous pouvez voir comment la fonction décrite est disponible pour tout le monde à partir de la version 21.1.0.73 de WhatsApp Beta pour iOS. Certains utilisateurs déclarent pouvoir utiliser cette fonctionnalité avec la version 23.5.77 de l’application, récemment publiée via l’App Store d’Apple.

Une fois disponible, l’application vous permettra d’extraire le texte incrusté dans les images. La fonctionnalité utilise l’API iOS 16 Live Text, qui permet à l’utilisateur d’appuyer sur du texte dans une image pour le copier, passer un appel, envoyer un e-mail, le traduire ou rechercher des instructions, selon le type de texte.

D’après ce qui a été découvert lors des premiers tests, il ne sera pas possible d’extraire le texte de ces images envoyées avec la fonction « voir une fois », pour des raisons de confidentialité.

WhatsApp ne devrait pas introduire une fonction similaire dans sa version Android. Cependant, certains fabricants de smartphones, tels que Google, Samsung ou Xiaomi proposent des outils similaires qui permettent d’extraire facilement du texte à partir de photos. Il est également possible de le faire via des applications comme Google Photos.

