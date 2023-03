C’est ce que vous pouvez faire avec ‘Connected Devices’ pour MIUI 14, le nom international de MIUI+ qui arrive sur le marché mondial

Xiaomi est l’une des marques mobiles les plus connues au monde. Son large catalogue d’appareils l’a placé parmi les premiers fabricants non seulement pour la qualité et le prix de ses produits, mais aussi pour son énorme développement logiciel, où MIUI est le centre de tout.

La couche de personnalisation MIUI 14 est la dernière de l’entreprise, qui est déjà déployée sur tous les terminaux, mais il existe un outil encore inconnu qui vient d’arriver dans le monde et promet d’apporter l’expérience MIUI aux tablettes et, plus tard, à l’Ordinateur : MIUI+.

Élargir les horizons de MIUI

Lorsque MIUI 12.5 est arrivé en Chine en 2020, Xiaomi a également présenté un logiciel grâce auquel nous pouvions dupliquer l’écran de notre mobile Xiaomi sur notre tablette ou notre ordinateur et avoir une sorte de « système d’exploitation » propre. Il s’appelait MIUI + et restait exclusif aux versions chinoises jusqu’à présent.

Ce logiciel Xiaomi présente de nombreux avantages, car il établit une connexion avec l’ordinateur qui va bien au-delà de ce qui peut être réalisé simplement en connectant l’appareil via USB pour transférer des fichiers. Avec MIUI+, la connectivité a une longueur d’avance.

Une fois le programme téléchargé sur notre ordinateur ou tablette et disposant de la dernière version de MIUI, en connectant le mobile à l’ordinateur et en exécutant le programme, nous aurons accès à un bureau exclusif où nous aurons toutes les informations de notre terminal, et on va pouvoir gérer pas mal de choses :

Transférer des fichiers de mobile vers ordinateur/tablette et vice versa.

Copier des textes d’un appareil à un autre (également valable pour les images).

Partagez notre écran mobile et visualisez-le sur l’ordinateur/la tablette.

Utilisez le mobile depuis la tablette ou l’ordinateur, en répondant aux messages et aux notifications.

Pour le moment, et malgré le fait que MIUI+ soit déjà téléchargeable sur n’importe quelle tablette, seuls les Xiaomi 13 et 13 Pro et le Xiaomi Pad 5 sont compatibles avec cet outil. Il faudra attendre encore un peu pour en profiter sur davantage de téléphones et tablettes de l’entreprise et sur le reste des ordinateurs.

