Google est revenu à "charger" Google Glass, 10 ans après

Google va cesser de supporter les Google Glass Enterprise Edition, ses lunettes de réalité augmentée destinées aux professionnels et aux entreprises.

La version « Enterprise Edition » de Google Glass

Google a annoncé qu’il cesserait de vendre des Google Glass et qu’il ne publierait plus de nouvelles mises à jour logicielles pour les lunettes. Et non, ce n’est pas une nouveauté d’il y a dix ans : l’entreprise a décidé de mettre fin au support de Glass Enterprise Edition 2, la dernière version existante de ses lunettes intelligentes destinées aux entreprises et aux professionnels.

Après l’échec des Google Glass originales, lancées en mai 2013, en tant que produit orienté consommateur, l’entreprise a décidé de changer de stratégie et de concentrer ce produit sur un public professionnel. La deuxième génération de Glass Enterprise Edition est arrivée en 2019 et depuis lors, elle est utilisée par des entreprises du monde entier.

Désormais, la société elle-même a confirmé sur la page d’aide de Glass Enterprise qu’à partir du 15 septembre 2023, les mises à jour du micrologiciel ne seront plus envoyées aux lunettes. De même, l’application Meet on Glass qui vous permet de passer des appels vidéo à travers les lunettes ne recevra pas non plus de support à partir de cette date.

Depuis le 15 mars, par ailleurs, Google a cessé de fabriquer de nouvelles lunettes, mais les entreprises qui disposent encore d’unités pourront recevoir une assistance et des pièces de rechange en cas de casse des appareils existants.

Il n’est pas clair si la vie de Google Glass est terminée, ou si Google a des plans pour de nouveaux appareils de ce type. Il n’y a pas si longtemps, la société a acquis Focals by North, une société spécialisée dans le développement de lunettes AR intelligentes, et dans le passé, Google I/O a montré un prototype de lunettes de réalité augmentée indépendantes du mobile qui pourrait servir de successeur au Google Verre.

En revanche, la rumeur court depuis longtemps qu’un nouvel appareil de ce type fait partie des grands plans de Google pour l’avenir. Quoi qu’il en soit, il semble que nous devrons attendre.

