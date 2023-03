Capacité pour 8 kilos de vêtements et seulement 109€ : la nouvelle machine à laver Xiaomi peut faire exploser le marché

Xiaomi a présenté une nouvelle machine à laver avec une grande capacité et un programme de lavage très rapide, qui promet de prendre soin des vêtements sales en très peu de temps.

La nouvelle machine à laver Xiaomi avec une capacité de 8 kg.

Presque quotidiennement, nous avons de nouvelles informations sur les produits de la gamme Xiaomi MIJIA. Nous avons récemment parlé d’une lampe de camping avec des décisions de conception intéressantes et une connectivité Bluetooth, ainsi que sa nouvelle tour de ventilateur qui ne coûte que 40 euros actuellement. Bien entendu le constructeur sait lancer des produits avec un excellent rapport qualité prix.

Comme on peut le lire dans Gizmochina, le dernier produit de la gamme MIJIA de Xiaomi est une machine à laver ridiculement bon marché d’une capacité de 8 kilos. Cet appareil vous permet également d’effectuer un cycle de lavage rapide qui se termine en moins de 15 minutes. De plus, grâce à ses machines, il peut laver les vêtements très sales et éliminer les taches difficiles.

Voici la nouvelle machine à laver Xiaomi

L’appareil dispose de 10 modes de lavage, conçus pour répondre à toutes sortes de situations et de tissus. Il y a également 8 niveaux d’eau qui peuvent être facilement ajustés. Les options incluent un lavage doux, le programme de lavage rapide de 15 minutes, un lavage fort et la possibilité de créer un programme personnalisé.

Le tambour de la machine à laver a un design qui imite les gouttes d’eau. Il est fabriqué en acier inoxydable et n’abîme pas les vêtements. De plus, il dispose d’un mécanisme autonettoyant qui rince et sèche son grand espace intérieur. De cette façon, la prolifération de bactéries à l’intérieur est totalement évitée.

Selon le fabricant, la laveuse peut laver jusqu’à 36 articles en une seule charge. Vous pouvez également laver de longs rideaux, des jeans, des draps et d’autres tissus. Sa grande capacité permet de traiter un bon nombre de vêtements sales en peu de temps.

Vous pouvez également ajuster le temps de lavage pour essayer d’optimiser au maximum la consommation d’électricité et d’eau. L’idée est d’éviter les heures de pointe et de profiter au maximum des heures creuses.

Quant à sa disponibilité et à son prix, on sait qu’il en coûtera 109 € à changer pour ceux qui l’achètent pendant sa fenêtre de lancement, et 131 € à changer pour ceux qui le feront après cette heure. Malheureusement, rien n’est confirmé concernant sa disponibilité mondiale.

