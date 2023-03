siri aussi "maladroit" pouvoir rivaliser avec ChatGPT, selon un ancien ingénieur d’Apple

Il semble qu’Apple ait beaucoup de travail devant lui s’il veut créer un assistant virtuel basé sur l’IA qui puisse résister à ChatGPT.

Siri, l’assistant virtuel d’Apple, sur un iPhone

Si Apple veut finir par avoir un assistant virtuel basé sur l’IA aussi puissant que ChatGPT, l’entreprise doit repenser sa stratégie lorsqu’il s’agit de continuer à travailler sur Siri. C’est du moins ce qu’a révélé John Burkey, un ancien employé d’Apple chargé d’améliorer les capacités de Siri, qui a quitté l’entreprise de Cupertino en 2016.

S’adressant au New York Times, il explique que la conception « maladroite et bâclée » de Siri rend très difficile l’ajout de nouvelles fonctionnalités à l’assistant. Pour cette raison, il pense qu’il ne deviendra jamais une véritable alternative à ChatGPT, le chatbot basé sur le grand modèle de langage (LLM) d’OpenAI, GPT-4.

Siri n’est capable de répondre qu’aux requêtes simples présentes dans sa base de données.

L’ancien ingénieur d’Apple a profité de l’interview pour expliquer plus en détail le fonctionnement de Siri (et, probablement, la plupart des assistants virtuels présents dans les smartphones aujourd’hui). Il dit que Siri n’est capable de répondre qu’à des questions simples, comme « quel temps fait-il ? » ou « tu peux jouer cette chanson ? » Pour ce faire, l’assistant virtuel consulte sa base de données de mots et propose une réponse appropriée, tant qu’elle est disponible.

Cette structure se traduit par une limitation majeure, puisque c’est le travail des développeurs d’ajouter de nouveaux mots et requêtes à leur base de données afin d’augmenter les capacités de Siri. Burkey qualifie cette base de données de « grosse boule de neige », où l’ajout de nouvelles phrases peut prendre jusqu’à six semaines. En dehors de cela, l’intégration de fonctionnalités plus complexes dans Siri, telles que des outils de recherche, pourrait prendre jusqu’à un an de travail.

« Même la mise à jour des fonctionnalités de base de Siri pourrait prendre des semaines en raison de son code obsolète et alambiqué. »

Tout cela rend une mission presque impossible pour Apple de transformer Siri en un assistant virtuel avec des fonctionnalités similaires à celles de ChatGPT en termes de capacité à générer des textes créatifs ou à résoudre des problèmes proposés par les utilisateurs. En ce sens, l’un des créateurs de l’assistant d’Apple, Adam Cheyer, a confirmé il y a quelque temps que « les capacités de ChatGPT rendent les assistants vocaux actuels stupides ».

Bien qu’Apple ne soit pas la seule entreprise en difficulté. Force est de constater que la technologie qui donne vie aussi bien à Siri qu’à Cortana, Alexa ou l’assistant Google stagne depuis longtemps, et que les nouveaux modèles de langage laissent loin derrière les capacités de ce type d’IA. Il n’est donc pas surprenant que toutes les grandes entreprises technologiques concentrent une bonne partie de leurs ressources sur le développement de nouveaux modèles (y compris Apple lui-même), qui finiront peut-être dans peu de temps par jeter les bases des assistants virtuels de l’avenir.

