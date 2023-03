Les AirPods seront fabriqués en Inde pour la première fois alors qu’Apple donne la priorité à la diversification de la chaîne d’approvisionnement

Un nouvel accord entre Foxconn et Apple verra les AirPod fabriqués en Inde pour la première fois. Via Reuters, Foxconn investit 200 millions de dollars dans une nouvelle usine en Inde qui produira, entre autres, les écouteurs sans fil d’Apple.

Bien que la fabrication d’AirPods offre des marges bien inférieures à celles de Foxconn sur la production d’iPhone, la société aurait conclu l’accord pour « renforcer l’engagement » avec Apple. Apple a spécifiquement demandé un site de production indien, car l’entreprise donne la priorité à la diversification en provenance de Chine.

La chaîne d’approvisionnement centralisée en Chine a fait des merveilles pour Apple pendant plus de deux décennies, mais des fissures ont commencé à apparaître vers 2018. À l’époque, une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine menaçait d’imposer des droits de douane et des interdictions pures et simples sur de nombreux produits Apple.

Les blocages répétés du COVID-19 en Chine au cours des deux dernières années ont encore démontré la faiblesse de la structure de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, la production d’iPhone étant interrompue à plusieurs reprises – avec un impact commercial important ressenti aussi récemment que le dernier trimestre de vacances.

En plus de cela, les relations entre Apple et la Chine se sont également lentement détériorées alors que les deux entités s’affrontent sur les droits de l’homme et la politique de confidentialité des données.

Apple a été contraint de céder aux demandes chinoises à de nombreuses reprises, telles que l’obligation d’héberger les données iCloud des clients chinois dans des installations situées géographiquement en Chine, et la suppression de la fonctionnalité AirDrop ouverte à tous que les manifestants utilisaient pour communiquer et lutter contre le régime chinois.

L’invasion russe de l’Ukraine était un autre signe d’avertissement, pour avoir trop de dépendance à une région. Au lendemain de la guerre l’année dernière, Apple pouvait facilement quitter le marché russe car il y avait relativement peu d’affaires. Mais si la Chine agissait hypothétiquement de la même manière, comme une invasion largement spéculée de Taïwan, Apple serait placée au premier rang.

Une combinaison de ces facteurs aurait vu Apple accélérer ses plans de diversification de la chaîne d’approvisionnement. Cet accord pour la production d’AirPods en Inde est un résultat tangible de ce travail.

Bien sûr, il faudra du temps pour faire la transition du mastodonte. Plus de 90% des modèles d’iPhone sont actuellement produits dans des usines chinoises, à raison de dizaines de millions par mois. Les analystes s’attendent à ce que cette proportion tombe à environ 75 % d’ici 2025, alors que la production s’accélère dans des pays comme l’Inde et le Vietnam.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :