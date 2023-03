OnePlus Pad : a révélé la date de sortie de la première tablette Android de la firme chinoise

Un e-mail envoyé par OnePlus révèle que le OnePlus Pad sera disponible à l’achat en mode prévente le 10 avril.

Le OnePlus Pad comprend un étui et un stylet

Au début du mois dernier, OnePlus a organisé un événement appelé « Cloud 11 » dans lequel, en plus de présenter ses nouveaux terminaux haut de gamme pour ce 2023, les OnePlus 11 5G et OnePlus 11R, il a également annoncé l’arrivée de son premier Android tablette, qui a été baptisée, dans un affichage d’originalité, comme OnePlus Pad.

Eh bien, voilà qu’une fuite récente vient de dévoiler la date de sortie du OnePlus Pad et la bonne nouvelle est que vous n’aurez pas à attendre longtemps pour acheter la première tablette de la marque chinoise.

Le OnePlus Pad sera mis en vente dans moins d’un mois

Comme nous le révèle 9to5Google, faisant écho aux informations publiées dans DroidReader, OnePlus a commencé à envoyer un email à certains de ses clients dans lequel il révèle que le OnePlus Pad sortira le 10 avril en mode prévente.

Dans l’image qui accompagne cet e-mail, que nous vous laissons sous ces lignes, le constructeur chinois confirme également que les clients qui achètent leur première tablette en prévente recevront un « cadeau incroyable », dont il ne donne plus d’indices.

Pour le moment, nous ne savons toujours pas quand les premières unités de la tablette OnePlus commenceront à être expédiées, mais nous vous rappelons que vous avez la possibilité d’en gagner une en accédant à son site Web, en cliquant sur le bouton M’avertir et en vous abonnant au newsletter de la marque.

Le OnePlus Pad est une tablette dotée d’un écran LCD de 11,61 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 144 hertz, avec un processeur MediaTek Dimensity 9000 accompagné de 12 Go de RAM et d’une énorme batterie de 9 510 mAh avec 67 W SuperVOOC charge rapide, qui vous permet de le recharger complètement en moins de 80 minutes.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :