Combien de villes dans le monde peux-tu nommer ? Ce jeu en ligne est aussi addictif que stressant

Avec ce jeu, nous mettrons à l’épreuve nos connaissances approfondies de la géographie d’une manière si intéressante que nous n’avions jamais imaginé jusqu’à présent.

Ce jeu vous laissera totalement collé à l’écran même si en ce moment vous ne pouvez même pas l’imaginer

Nous aimons tous voyager, mais combien de villes connaissons-nous dans le monde ? Cette question a déjà une réponse puisque Cityquiz est un petit jeu par navigateur qui vient tester nos connaissances sur le monde dans lequel nous vivons. De cette façon, même si cela peut sembler une prémisse si simple qu’elle devient ennuyeuse, avec Cityquiz nous nous amuserons pendant longtemps. Cela peut sembler incroyable, car après tout, vous n’avez qu’à écrire des villes, mais la dopamine que vous libérez en voyant comment les points rouges apparaissent sur la carte rend tout cela très amusant.

Voici Cityquiz, un jeu absurdement addictif

Cityquiz ne pose pas beaucoup de défis a priori. Vous n’avez qu’à écrire les noms des villes que vous connaissez dans la barre du haut. Ce faisant, des cercles de taille variable apparaîtront sur la carte en fonction de leur population. L’approche est simple et directe. Vous n’avez pas de limite de temps ni aucune obligation de continuer à jouer, c’est simplement jouer pour le plaisir de jouer.

quiz de la ville

Son approche est similaire à d’autres jeux comme le Wordle des pays, mais vous n’avez aucune pénalité en cas d’échec. Cela sert simplement à vous tester sur le nombre de villes que vous pouvez connaître. Il y a aussi plusieurs cartes pour nous tester. Non seulement nous pourrons jouer avec notre continent, mais d’autres types de scénarios sont disponibles pour défier nos connaissances en géographie. Vous pensez être un véritable as de la géographie brésilienne ? Ne manquez pas votre chance de le prouver avec sa carte thématique.

Les cartes disponibles sont :

États Unis

Amérique du Nord

Amerique du Sud

L’Europe 

Mexique

Canada

Asie

Afrique

Brésil

Australie

De cette façon, selon la façon dont nous abordons le jeu, il peut également servir d’application pour apprendre la géographie de manière entièrement gratuite.

Ne soyez pas surpris si vous regardez l’horloge et réalisez que vous avez perdu une demi-heure de votre vie à écrire les noms des villes. Le processus est vraiment satisfaisant et vous accroche de manière inattendue. Lorsque vous voulez réaliser, vous avez toute la carte pleine de cercles rouges. De plus, il vous montrera des statistiques très intéressantes dans lesquelles vous pourrez mettre en évidence quelles sont les villes les plus étranges que vous connaissez ou les plus petites. C’est formidable de nous montrer que parfois nous avons des villes totalement inconnues en tête pour le reste des gens.

D’autre part, cela nous donnera également d’autres types d’informations, comme le nombre d’habitants qui vivent dans les villes que nous avons devinées correctement. Au final, vous vous rendrez compte que vous en savez beaucoup plus sur la géographie que vous ne le pensiez, quelque chose de très intéressant et qui nous fait brûler les heures de manière très amusante. Dans tous les cas, c’est aussi une ressource didactique intéressante puisque sa facilité d’utilisation le rend utile pour absolument tous les types d’âges.

Le jeu a été développé par Ian Fisher, un programmeur américain qui a lancé ce projet comme un simple passe-temps pour tester ses connaissances. Plus tard, la chose a grandi et maintenant il y a beaucoup de scénarios et le jeu a un succès inhabituel en raison de sa facilité d’utilisation et de son aspect visuel.

