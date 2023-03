Google lance une nouvelle bêta d’Android 13 : ce sont les nouveautés et les téléphones compatibles

Android 13 QPR2 Beta 3 est désormais disponible en téléchargement sur tous les appareils pris en charge.

Le Google Pixel 7 est l’un des gros téléphones G qui reçoit cette nouvelle version bêta d’Android 13

Malgré le fait que Google ait lancé il y a quelques semaines le deuxième et dernier aperçu pour les développeurs de la prochaine version de son système d’exploitation mobile, Android 14, la société de Mountain View n’oublie pas Android 13 et une bonne preuve en est qu’il a vient de lancer une nouvelle version bêta sur tous les Google Pixels pris en charge.

Il s’agit de la première version bêta d’Android 13 QPR3, une mise à jour qui comprend une série de correctifs et d’améliorations des performances et qui, comme d’habitude, est exclusive à la série Pixel.

Quoi de neuf dans Android 13 QPR3 Beta 1

Android 13 QPR3 Beta 1 est une version incrémentielle du système d’exploitation de Google qui vient corriger une série de problèmes importants tels qu’une série de bugs qui affectaient l’écran de verrouillage, l’audio Bluetooth et le déverrouillage du visage, car il a été bloqué après une récente mise à jour OTA.

La liste complète des correctifs inclus dans cette nouvelle version bêta d’Android 13 est la suivante :

Correction d’un problème où le texte de l’horloge sur l’écran de verrouillage avait la mauvaise couleur

Correction d’un problème où l’audio Bluetooth ne fonctionnait pas sur certains appareils

Correction d’un problème où l’icône d’empreintes digitales normalement affichée à l’écran pour indiquer la position du capteur d’empreintes digitales se transformait par erreur en un point d’exclamation (!)

Correction d’un problème où les fonds d’écran animés ne pouvaient pas être sélectionnés ou utilisés

Correction d’un problème où les widgets, les positions des icônes d’application et d’autres options configurables sur l’écran d’accueil étaient réinitialisés après l’installation d’une mise à jour OTA

Correction d’un problème qui entraînait l’annulation d’un appareil de Face Unlock après l’installation d’une mise à jour OTA

Téléphones portables compatibles avec Android 13 QPR3 Beta 1

Cette nouvelle mise à jour bêta d’Android 13 ne peut être installée que sur Google Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6a, car elle n’est pas disponible sur Pixel 7.

Pour installer Android 13 QPR3 Beta 1 sur votre Pixel, vous avez deux options : la première consiste à vous inscrire au programme Android Beta si vous ne l’avez pas déjà fait et à sélectionner votre appareil afin que cette nouvelle version vous parvienne via OTA et le la seconde consiste à l’installer manuellement en téléchargeant les packages de mise à jour, que nous vous laissons sous ces lignes :

