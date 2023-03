Apple lance la quatrième version bêta d’iPadOS 16.4

Apple a commencé à déployer la quatrième version bêta de l’iPadOS 16.4 auprès des développeurs et des bêta-testeurs publics. Trois versions bêta sont déjà sorties et semées avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. Mais, nous ne pouvons pas attendre la même chose de la quatrième version bêta, qui se concentrera plutôt sur l’amélioration des performances. Lisez la suite pour en savoir plus sur la quatrième mise à jour bêta d’iPadOS 16.4.

Si vous possédez un iPad compatible, vous recevrez la nouvelle mise à niveau incrémentielle avec le numéro de build 20E5239b. La version bêta publique pèse 341 Mo sur l’iPad, soit environ 200 Mo de moins par rapport à la troisième version bêta. Comme la version bêta publique est sortie, vous pouvez librement mettre à jour votre iPad vers une version plus récente. Pour des raisons de compatibilité, l’iPadOS 16.4 est disponible pour les iPad de 5e génération et les modèles plus récents.

Apple pourrait publier l’iPadOS 16.4 au public le 28 mars, la société a prévu la sortie de l’application Apple Classical Music pour le même jour. Nous pouvons donc nous attendre à la version candidate la semaine prochaine et à une version stable le 28 mars. Oui, elle sera également disponible sur iPad.

Passant aux fonctionnalités disponibles sur iPadOS 16.4, Apple teste la nouvelle mise à jour avec des fonctionnalités telles que de nouveaux emojis, la mise à jour Safari qui ajoute la prise en charge de la poussée Web pour les applications Web de l’écran d’accueil, l’API de badgeage, la prise en charge de la mise au point pour la poussée Web, l’ajout à l’écran d’accueil via navigateurs tiers, verrouillage de l’activation de l’écran, etc.

Le nouveau logiciel apporte également un grand changement pour ceux qui préfèrent installer les mises à jour bêta sur leurs appareils Apple. Apple vous permet désormais de choisir si vous souhaitez mettre à jour la version bêta publique ou la version bêta du développeur directement dans les mises à jour logicielles et la modification est également disponible pour les utilisateurs d’iPad dans iPadOS 16.4. Avec ce changement, Apple empêchera les utilisateurs d’installer des profils bêta de développeur gratuits. Oui, il n’est pas nécessaire d’installer un profil, si vous êtes connecté avec votre compte développeur, vous verrez la nouvelle option.

Voyons maintenant les étapes à suivre pour mettre à jour votre iPad vers iPadOS 16.4 beta 4.

Si vous souhaitez tester la nouvelle version bêta sur votre iPad éligible, vous devez installer le profil bêta s’il n’est pas déjà installé. Si le profil bêta est installé, vous pouvez accéder à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle. Et une fois la mise à jour disponible, appuyez sur Télécharger et installer.

Avant d’installer la mise à jour, assurez-vous de sauvegarder les données importantes et de charger votre téléphone à au moins 50 %.

Articles Liés:

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.