Les Samsung Galaxy Note20 et Note20 Ultra reçoivent déjà la mise à jour Android de mars 2023

La mise à jour Android de mars 2023 est déjà déployée sur les modèles verrouillés et déverrouillés sur les opérateurs américains avec les versions de firmware N98xUSQS3HWB7 et N98xU1UES3HWB7, respectivement.

Le dos du Samsung Galaxy Note20 Ultra en Mystic Bronze

Fidèle à sa promesse, Samsung est devenu l’un des premiers fabricants à mettre à jour ses meilleurs téléphones avec le dernier correctif de sécurité Android et bonne preuve en est qu’une dizaine de terminaux de la série Galaxy S ont déjà reçu la mise à jour Android de mars 2023.

Mais comme le rythme des mises à jour de Samsung est constant, le géant coréen a déjà commencé à mettre à jour les derniers terminaux de la gamme Note éteinte, les Samsung Galaxy Note20 et Galaxy Note 20 Ultra, avec le correctif de sécurité de mars 2023.

Le déploiement de la mise à jour de sécurité de mars sur le Galaxy Note20 commence aux États-Unis

Après avoir récemment mis à jour les Samsung Galaxy Note20 et Galaxy Note20 Ultra vers One UI 5.1 avec Android 13 et le correctif de sécurité de février 2023, la société coréenne, comme nous le dit SamMobile, a déjà commencé à publier la mise à jour Android de mars 2023 sur les versions verrouillées et déverrouillées par l’opérateur. de ces terminaux aux États-Unis.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité concerne les modèles déverrouillés des opérateurs AT&T, Bluegrass Cellular, Comcast, Cricket, C-Spire, Sprint, T-Mobile, US Cellular, Verizon et Xfinity Mobile avec la version de micrologiciel N98xU1UES3HWB7 et les modèles verrouillés des opérateurs Sprint, T-Mobile. , et Xfinity Mobile avec le numéro de build N98xUSQS3HWB7.

Dans les deux cas, cette nouvelle version du logiciel inclut le correctif de sécurité de mars 2023, qui corrige un total de 50 problèmes de sécurité et de confidentialité, corrige un bon nombre de bugs généraux d’interface et améliore les performances du terminal.

Si vous avez un Galaxy Note20 ou Note20 Ultra de l’un de ces opérateurs aux États-Unis et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’entrer dans les paramètres de votre smartphone et d’accéder à la section Mise à jour logicielle.

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour que votre Galaxy Note20 reçoive la dernière mise à jour de sécurité Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :