Apple hésite à publier la mise à jour Apple iOS 16.4

La mise à jour Apple iOS 16.4 est incertaine et les fans se demandent quand Apple publiera la prochaine mise à jour du système d’exploitation. La curiosité grandit alors que la société a publié la version bêta du logiciel plus tôt ce mois-ci. Les mises à jour logicielles passent généralement par des dizaines d’étapes de test pour s’assurer qu’aucun bug ne reste actif.

Les développeurs et les testeurs bêta testent le logiciel pour détecter les bugs potentiels avant de le publier. Tout cela est légitime et raisonnable, mais la question demeure : quand Apple publiera-t-il la prochaine mise à jour ? Il existe d’innombrables réponses à cette question, mais je pense qu’il y a un peu d’hésitation à publier la nouvelle mise à jour.

Apple travaille en interne sur de nombreuses choses simultanément, comme le nouvel iPhone, l’Apple Mac Pro et l’Apple Reality Headset Pro. Pendant ce temps, l’ajout de fonctionnalités uniques dans la prochaine mise à jour iOS est nécessaire pour suivre l’évolution des demandes logicielles.

La mise à jour Apple iOS 16.4 est attendue bientôt…

Selon des rumeurs, le fabricant d’iPhone prévoit de publier des mises à jour du système d’exploitation au printemps. Nous attendons iOS 16.4, iPadOS 16.4, tvOS 16.4, watchOS 9.4 et macOS Ventura 13.3 plus tard ce mois-ci. Plus précisément, le 20 mars est la date de sortie prévue. Par la suite, la mise à jour sera accessible au public la première semaine d’avril.

Jusqu’à présent, Apple a publié trois versions bêta publiques et trois versions bêta pour les développeurs. Cependant, nous obtenons souvent au moins quatre versions bêta. Il existe également une version candidate (mise à jour logicielle) pour les testeurs avec une version similaire à l’original. Permettez-moi de vous donner une chronologie des mises à jour précédentes pour deviner la future version :

iOS 16.3 est sorti le 18 janvier et lancé le 23 janvier.

iOS 16.2 est sorti le 7 décembre et lancé le 13 décembre.

iOS 16.1 est sorti le 18 octobre et lancé le 24 octobre.

Compte tenu de ce calendrier, nous nous attendons à ce qu’Apple publie la mise à jour le 28 mars, le 4 avril ou le 11 avril. En dehors de cela, la plupart des mises à jour logicielles sont publiées les lundis et mercredis.

Fonctionnalités possibles dans la prochaine mise à jour logicielle :

La mise à jour Apple iOS 16.4 est l’une des mises à jour importantes qui offrent beaucoup plus de fonctionnalités que les mises à jour précédentes. Ce qui est important pour vous, c’est de savoir ce que vous obtiendrez avec cette mise à jour. Les fonctionnalités Apple iOS 16.4 suivantes accompagneront la nouvelle mise à jour du système d’exploitation :

Des personnages Emoji tels que le cœur bleu, le cœur rose, le merle, la tête tremblante, l’aile, l’oie, l’orignal, l’âne, l’éventail, la flûte, les maracas, la méduse au gingembre, le peigne, etc.

Notifications Safari Web Push pour les applications.

Ajoutez des applications Web et des sites Web à l’écran d’accueil.

Mise à jour de l’interface de l’application Podcasts.

Une animation de rotation de page Curl traditionnelle dans Apple Books.

Mise à jour de l’architecture HomeKit.

La mise à jour Apple iOS 16.4 sera intéressante avec des fonctionnalités aussi étonnantes. Plus important encore, ce sera une mise à jour gratuite. Je pense que ce sera la dernière mise à jour majeure pour iOS 16, car iOS 17 sera probablement publié après l’événement WWDC plus tard en juin. Je pense qu’il pourrait y avoir un léger retard dans la sortie d’iOS 16.4, en voyant les versions précédentes. Quand pensez-vous que cette mise à jour arrivera sur vos téléphones ? Faites-le savoir dans la section des commentaires ci-dessous.