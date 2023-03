Le Xiaomi Pad 6, de retour sur scène : il vient d’être certifié et son lancement devrait avoir lieu dans les prochaines semaines

Près d’un mois s’est écoulé depuis les dernières informations que nous avons reçues de Chine sur le tant attendu Xiaomi Pad 6, une tablette qui semble plus proche que jamais de son lancement officiel. En fait, cela a été indiqué par le leaker bien connu Mukul Sharmaqui vient de partager que cette tablette a été enregistrée auprès de l’unité 3C sous le numéro de modèle 23046P50C.

Cette dernière lettre « C » du numéro de modèle indique qu’il s’agit de la variante chinoise de cette tablette mais, comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, nous l’aurons également disponible le plus tôt possible sur le marché mondial, ou du moins c’est ce que Ils indiquent toutes les rumeurs précédentes que nous connaissons.

Il est confirmé que la tablette aura une charge rapide jusqu’à 67W

Dans ce cas, la certification a confirmé que le nouveau Xiaomi Pad 6 aura la capacité de se recharger à une puissance maximale de 67W, des chiffres qui ont fait l’objet de rumeurs ces dernières semaines et qui semblent se confirmer grâce à ce record, bien que Malheureusement, d’autres les informations à son sujet n’ont pas été confirmées, comme sa possible batterie de 10 000 mAh.

Afin de savoir ce que cette tablette intégrera, nous devons nous fier aux rumeurs précédentes qui suggèrent qu’un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 870 sera intégré à l’intérieur, la même puce que nous avons vue dans le Xiaomi Pad 5 Pro qui, comme vous le savez déjà, Il n’a pas été publié dans le monde entier.

Pour le reste, tout semble indiquer que l’écran sera un autre des sauts en avant les plus importants par rapport à la génération précédente, puisqu’il sera compatible avec des technologies telles que Dolby Vision et HDR10 +, son taux de rafraîchissement pourrait atteindre 144 Hz et même la résolution passerait à 2,5K.

Bref, il semblerait que tout au long du mois d’avril on pourra découvrir ce que Xiaomi nous réserve avec cette nouvelle génération de tablettes. Pour l’instant il n’y a pas de confirmation officielle de la part de la marque, mais nous resterons attentifs à toute information qui pourrait survenir à cet égard.

source | Mukul Sharma

Dans le monde Xiaomi | Ce sont les cinq accessoires indispensables pour le Xiaomi Pad 5



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :