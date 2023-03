Google I/O 2023 : date et tout ce qu’on espère voir lors de l’événement Google le plus important de l’année

Google organisera son plus grand événement pour développeurs de 2023 au milieu de l’année. C’est ce que vous devez savoir.

Le logo officiel de Google I/O 2023, l’événement développeur le plus important de l’année organisé par Google

Comme chaque année, Google célébrera son événement le plus important pour les développeurs en mai. Google I/O est un incontournable pour tous les passionnés de technologie et d’avancées de l’entreprise, car il sert de scène à l’annonce de certaines des principales innovations qui viennent compléter le portefeuille de produits et services de l’entreprise.

Nous savons déjà quand se tiendra Google I/O 2023, comment il pourra être suivi en direct et bon nombre des nouveautés qui seront présentées lors de l’événement. Passons en revue toutes les informations sur les I/O de cette année.

Quand a lieu la Google I/O 2023 ?

Pour une année encore, Google a annoncé la date de sa célébration Google I/O avec un mini-jeu collaboratif, qui permettait aux joueurs de découvrir le jour où l’événement aurait lieu en complétant une série d’énigmes.

Lorsqu’un nombre suffisant d’utilisateurs ont réussi à résoudre les énigmes, Google a confirmé que Google I/O 2023 aura lieu le mercredi 10 mai 2023.

Étonnamment, cette année, l’événement ne durera pas plusieurs jours, Google organisera plutôt une présentation liminaire le 10, tout en offrant aux développeurs du monde entier un accès à plus de 100 sessions techniques où ils pourront se rencontrer de première main. des actualités axées sur le développement de nouvelles applications et expériences.

Ce sera lors de la keynote principale, présentée par Sundar Pichai et tenue à l’amphithéâtre Shoreline à Mountain View, où les principales nouvelles de l’événement seront annoncées.

Ce discours peut être suivi en direct gratuitement de n’importe où dans le monde via YouTube. Si vous souhaitez connaître l’agenda complet de l’événement, il est recommandé de s’inscrire sur le site officiel de Google I/O 2023.

Les nouvelles les plus importantes que nous nous attendons à voir à Google I / O 2023

Google I/O est, depuis des années, l’événement choisi par Google pour présenter les nouveautés les plus importantes concernant ses principales plateformes et services, notamment Android, Search, Assistant, etc. Cette année ne sera pas différente, et aujourd’hui nous avons déjà des informations sur certaines des annonces qui auront lieu lors de la keynote.

Android 14

Si Google a déjà officiellement présenté Android 14 avec ses deux versions précédentes pour les développeurs, il faudra attendre Google I/O pour découvrir l’essentiel de l’actualité qui accompagnera la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation .

L’annonce de Google lors des I/O coïncidera avec l’arrivée d’Android 14 Beta 2, comme prévu selon le calendrier officiel. Ainsi, une fois l’événement terminé, Google donnera la possibilité de tester les modifications les plus importantes d’Android 14 sur les appareils Pixel compatibles.

Google Pixel 7a et Pixel Fold

Toutes les rumeurs semblent indiquer que Google I/O 2023 sera l’événement au cours duquel nous rencontrerons enfin les nouveaux membres de la famille d’appareils Pixel : les Google Pixel 7a et Google Pixel Fold.

Le premier sera le nouveau smartphone économique de Google, destiné à conquérir le segment milieu de gamme en s’appuyant sur des spécifications similaires à celles du Pixel 7, notamment un écran 90 hertz, un processeur Tensor G2 et un design plus épuré, pour un prix bien inférieur, ce qui serait autour de 450 ou 500 euros.

De son côté, le Pixel Fold sera le premier smartphone pliable de Google, sur lequel l’entreprise travaille depuis plusieurs années dans le but d’entrer dans cette nouvelle catégorie de marché pour concurrencer frontalement les modèles de la série Galaxy Z ou OPPO Find N.

Si les derniers indices sont vrais, les deux appareils seront présentés à Google I/O 2023 et seront mis en vente sur la plupart des marchés au cours des premières semaines de juin.

Barde

Après que ChatGPT ait déclenché toutes les alarmes chez Google, ceux de Mountain View se sont mis au travail pour développer de nouveaux outils avec lesquels démontrer leurs dernières avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Bien que nous nous attendions à voir de bonnes nouvelles liées à l’IA lors des I/O 2023, l’une des annonces les plus attendues est celle de Bard, le chatbot de Google basé sur son modèle de langage naturel, PaLM, comme alternative à ChatGPT.

Google a déjà révélé quelques détails sur Bard il y a quelques semaines, mais à ce jour nous n’avons toujours pas beaucoup d’informations sur la disponibilité de cet outil. Très probablement, Google profitera de son grand événement en mai pour confirmer plus de détails.

Ce ne sont que quelques-unes des nombreuses nouveautés que nous nous attendons à voir lors de Google I/O 2023. Comme chaque année, de nouvelles fonctionnalités sont attendues pour l’Assistant Google, des services tels que Google Photos ou Google Maps, et bien plus encore. Chez Netcost-security.fr, nous suivrons l’événement minute par minute pour vous montrer toutes les nouvelles et les annonces les plus importantes.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :