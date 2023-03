GPT-3 vs GPT-4 : toutes les différences et améliorations entre les deux IA

La nouvelle version GPT-4 promet d’être plus et mieux dans tous les aspects. Ce sont les principales différences avec la version précédente.

L’arrivée de GPT-4 pose de grandes améliorations par rapport à la version précédente GPT-3

OpenAI a changé le paysage technologique à la fois avec GPT. L’irruption de son IA conversationnelle, ChatGPT, a poussé tout le monde à se mettre au travail pour inclure l’intelligence artificielle dans ses services. Pendant ce temps, la marque continue dans sa lignée et GPT-4 est désormais officiel, avec des améliorations qui jusqu’à présent étaient très demandées et nécessaires. De cette façon, il y a de grandes améliorations par rapport à la version précédente. Beaucoup d’entre eux sont très nécessaires, et il semble qu’ils soient définitivement là pour rester. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui nous allons vous dire quelles sont les principales différences entre GPT-3 et GPT-4.

GPT-3 et GPT-4, principales différences et améliorations

La nouvelle version d’un produit technologique n’est pas toujours censée apporter des améliorations substantielles que l’on puisse constater. Cependant, cette fois d’OpenAI, ils promettent une amélioration substantielle par rapport à la nouvelle version. GPT-4 promet de meilleures descriptions, une augmentation notable de la sécurité et une gestion des ressources plus efficace. De cette façon, il promet que tout sera plus et mieux dans sa nouvelle version. Les principaux changements sont les suivants :

Dépannage amélioré.

Dimension accrue de votre formation.

GPT-4 permet également l’utilisation d’images.

Amélioration significative de la sécurité.

Les améliorations entre GPT-3 et GPT-4 sont substantielles et jusqu’à ce qu’il commence à fonctionner plus largement, nous ne pourrons pas toutes les découvrir. Pourtant, ce sont ceux dont les développeurs ont pu se vanter lors de la conférence de présentation qui s’est tenue aujourd’hui.

Dépannage amélioré

GPT-4 est capable de résoudre des problèmes difficiles avec une précision extrême. Pour ce faire, il a amélioré sa capacité à résoudre des problèmes. Quant au GPT-3, il offre une plus grande capacité à répondre à nos problèmes. De plus, nous pourrons les exposer de nouvelles façons. En fait, l’un des meilleurs exemples qu’ils ont donnés est d’équilibrer les horaires de divers amis afin qu’ils puissent se rencontrer. Une façon originale de l’utiliser et qui peut faciliter les petits soucis du quotidien.

D’autre part, GPT-4 est désormais plus à l’aise avec les différentes ressources qui lui sont demandées dans son utilisation. Vous pouvez poser des questions pour le rendre créatif, vous aidant ainsi à créer du contenu, mais il sert aussi à prendre de larges bases d’informations qui servent de contexte pour donner des informations précises sur un point précis d’une problématique donnée. Cela crée à son tour un besoin, puisque l’utilisation de l’IA devient compliquée et nous oblige à découvrir comment utiliser ChatGPT à travers de multiples astuces, conseils et guides d’utilisation.

En fait, ils ont porté ce problème à de nouveaux sommets. Ils ont mis cette IA pour faire des tests que les humains font. Mais ils ne l’ont pas préparée à cela, ils l’ont simplement jetée dans son exécution. Le résultat est assez surprenant puisqu’il a pu les compléter. Pour ce faire, il a participé à un test de formation des étudiants et à une Olympiade de biologie. Dans les deux cas, il a obtenu de bons résultats, faisant partie des cent meilleurs tests de l’année.

Comment pourrait-il en être autrement, les craintes concernant ces métiers qui pourraient disparaître à cause de l’IA conversationnelle comme celles auxquelles nous avons affaire à cette occasion refont surface. Ce n’est pas pour moins, puisqu’ils sont à chaque fois capables de faire beaucoup plus de choses et avec une plus grande solvabilité. Après tout, nous parlons d’une IA capable de faire des choses qui se produisent dans la période de formation des humains.

GPT-4 améliore votre entraînement avec des milliards de paramètres

À propos de cette partie, il n’y a que des rumeurs. En principe, selon Wired, l’IA a utilisé beaucoup plus de paramètres que son prédécesseur. Pour votre expérience et vos connaissances, GPT-4 aurait été exposé à 100 billions de paramètres, tandis que GPT-3 n’a été exposé qu’à 175 milliards de paramètres.

Maintenant ce n’est pas certain. L’amélioration n’a peut-être pas été apportée par l’extension des paramètres. Au final, OpenAI utilise le supercalculateur Azure pour assurer le traitement de son IA. Cependant, cet ordinateur a des limites comme n’importe quel autre. En plus d’un coût très élevé dans son utilisation qui pourrait rendre impossible l’augmentation des paramètres de cette IA.

GPT-4 sera également capable de comprendre les images

Jusqu’à présent, GPT-3 gérait bien mieux le texte que les images. Cela a changé et le nouveau GPT-4 est capable d’offrir une vision totalement différente d’une IA conversationnelle. Vous pourrez lui montrer des images et l’application pourra les décrire, les classer et même les analyser. Dans la présentation, ils ont donné un exemple d’une image de divers matériaux pour faire de la nourriture. Si vous lui demandez ce que vous pouvez en faire, vous obtiendrez une réponse assez claire suggérant des recettes.

Ce sera une fonction très intéressante pour les moteurs de recherche. Il convient de rappeler que Microsoft a fait un énorme investissement dans OpenAI et a intégré Bing avec ChatGPT afin que vous puissiez l’utiliser sur la plate-forme. De cette façon, nous sommes confrontés à une véritable révolution dans la façon dont les navigateurs ont été compris et il semble que le reste des entreprises devront se mettre au travail s’ils ne veulent pas être submergés par l’alliance entre ces deux sociétés.

GPT-4 améliore votre sécurité

L’une des principales préoccupations qui existent parmi le grand public est le manque de sécurité des IA. De nombreuses personnes ont pu faire en sorte que leur IA émette des messages xénophobes, classistes ou dangereux pour l’intégrité des personnes. À de nombreuses reprises, il n’a pas été difficile d’obtenir ces réponses.

D’OpenAI, ils assurent que GPT-4 est beaucoup plus sûr pour l’intégrité des utilisateurs. Après six mois de travail, la capacité à répondre à ce type de questions s’est améliorée de 82 %. Parmi leurs codes d’utilisation, ils ont incorporé un test humain pour corriger tout type de problème dérivé de ces problèmes.

Les principaux détracteurs de GPT ont toujours assuré que l’application n’était pas sûre et qu’il lui était très facile de commencer à émettre des avis assez controversés. Des dizaines de captures circulent sur le réseau dans lesquelles le comportement de ChatGPT laisse à désirer face à des questions racistes, misogynes ou violant systématiquement les droits de l’homme. Cependant, ces réponses sont généralement mineures par rapport à celles où vos filtres de sécurité fonctionnent correctement.

