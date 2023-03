Pancakes à s’en lécher les doigts et réalisés en 10 minutes : une recette de pâtisserie classique pour la friteuse à air Xiaomi

Il existe des recettes aussi classiques que les films les plus anciens, et si nous sommes dans le domaine de la confiserie, l’une d’elles doit être la recette pour faire des crêpes à la maison. Des crêpes, celles d’une vie, pour pouvoir les combiner avec n’importe quel sirop ou ingrédient sucré auquel vous pouvez penser. Et si vous pouvez également les rendre plus rapides, en introduisant une friteuse à air dans l’équation, la Xiaomi Mi Smart Air Fryer par exemple, c’est encore mieux.

Pour réaliser cette recette, nous allons utiliser tous les ingrédients traditionnels et ce que nous allons faire, c’est remplacer la poêle à frire, ou la poêle à tortilla, par une friteuse à air. De cette façon, nous les rendrons plus rapides et nous pourrons résister à la tentation d’étaler un peu d’huile pour qu’ils ne collent pas. Adieu l’huile, ici on est venu cuisiner à l’air et vous verrez que tout est vraiment simple et rapide.

Comment faire des crêpes avec une friteuse à air

La vérité est que les crêpes font partie de ces aliments qui conviennent à presque tous les moments de la journée. On peut les avoir au petit-déjeuner, on peut les préparer pour un brunch un peu plus tardif, ou on peut les avoir pour un goûter en milieu d’après-midi. Et pourquoi pas, c’est aussi un ensemble parfait pour tout type de célébration. Des anniversaires des plus petits à ceux des plus grands de la maison. Ils vont avec tout.

La recette est également rapide et nous permettra de réaliser les pancakes en un peu plus de 10 minutes car la difficulté est faible et peu d’ingrédients sont utilisés. Des ingrédients que, en plus, on a habituellement à la maison dès qu’on est un ‘petit’ cuisinier. On y va avec la liste des ingrédients et l’élaboration.

Une fois que nous avons localisé les ingrédients, et si possible nous avons préparé une mise en place appropriée, nous pouvons commencer à le faire. Ça, nous le répétons, vous verrez que c’est très simple et ce sera fini avec la friteuse à air.

On commence par faire fondre la cuillère à soupe de beurre. De préférence au micro-ondes. Nous le mettons dans un verre mélangeur pour ajouter plus d’ingrédients plus tard.

Ajoutez maintenant le lait et le sucre dans le verre avec le beurre fondu et battez bien le mélange.

Une fois que tout est bien mélangé, ajouter l’œuf et battre à nouveau.

C’est au tour d’ajouter la farine et la levure (que nous tamiserons préalablement) et de battre à nouveau.

Nous plaçons le mélange obtenu dans les moules pour les crêpes. On peut, bien que ce ne soit pas obligatoire, peindre le moule avec un peu d’huile pour éviter qu’il ne colle. Mais on peut l’éviter.

Maintenant, nous réglons 190 ° C dans la friteuse à air et introduisons les crêpes dans leurs moules. Nous les ferons cuire 4 minutes de chaque côté. Et prêt.

Via | 20 minutes

Image d’en-tête | Cendres sur Pexels

Dans le monde Xiaomi | Tous les avantages de changer sa friteuse à huile pour une friteuse à air

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :