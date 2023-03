Que se passe-t-il lorsqu’un mobile cesse de recevoir les mises à jour Android et que pouvez-vous faire

Le fait que votre mobile ne soit pas mis à jour vers la dernière version d’Android n’indique pas que vous devez le changer. C’est ce que vous pouvez faire.

Les Google Pixels ont un large support en termes de mises à jour

Lors de l’achat d’un mobile, connaître la politique de la marque concernant les mises à jour du système d’exploitation est un aspect important auquel il faut prêter attention. En fin de compte, cela dépendra si votre nouveau smartphone restera à jour et à la pointe de la technologie pendant des années, ou s’il sera abandonné à son sort peu de temps après son lancement sur le marché.

Mais que se passe-t-il vraiment lorsque votre téléphone Android cesse de recevoir les mises à jour système ? De nombreux utilisateurs s’inquiètent de la décision des fabricants de leurs smartphones de ne pas les mettre à jour vers la dernière version d’Android, mais la réalité est que ce n’est peut-être pas une situation aussi grave qu’il n’y paraît au premier abord.

Mon mobile ne recevra plus de mises à jour. Et maintenant quoi?

En général, les fabricants de smartphones Android garantissent un support entre deux et quatre ans pour leurs appareils, selon la gamme à laquelle ils appartiennent (les mobiles haut de gamme ont tendance à rester à jour plus longtemps). Pendant la période de support, les appareils reçoivent des mises à jour du système d’exploitation, plus ou moins, une fois par an.

Ces mises à jour coïncident avec l’arrivée de nouvelles versions d’Android, qui introduisent des modifications de conception, des améliorations de performances, des corrections de bugs et d’autres nouvelles fonctionnalités. Certaines marques profitent également de l’arrivée de chaque nouvelle version d’Android pour sortir de nouvelles versions de leurs couches de personnalisation correspondantes, comme MIUI sur Xiaomi, OneUI sur Samsung, OxygenOS sur OnePlus, ColorOS sur OPPO, etc. Et parfois on voit même des marques qui décident de mettre à jour la version de la couche de personnalisation, sans mettre à jour la version d’Android.

Lorsqu’un smartphone cesse de recevoir les mises à jour du système, sa version Android ne change plus. C’est-à-dire que si un mobile atteint la fin de sa période de support avec Android 13, ce sera la dernière version du système d’exploitation officiellement prise en charge, et aucune nouvelle mise à jour n’arrivera qui changera la version du système. Il peut y avoir de nouvelles mises à jour, mais aucune d’entre elles ne sera basée sur une version plus récente du système d’exploitation.

Par conséquent, ledit appareil n’inclura plus les améliorations mises en place par Google dans son système d’exploitation.

Les mises à jour de sécurité sont la clé

Mais un mobile qui ne reçoit plus les nouvelles versions d’Android peut continuer à recevoir les mises à jour de sécurité. En fait, nous voyons souvent comment certains fabricants envoient des correctifs de sécurité à d’anciens appareils. Ces types de mises à jour sont garanties par les constructeurs pendant plusieurs années (jusqu’à cinq pour certains), et sont bien plus importantes que les mises à jour système.

Eh bien, alors que les mises à jour du système d’exploitation se limitent à introduire des changements fonctionnels et esthétiques, les mises à jour de sécurité corrigent les vulnérabilités présentes dans le système d’exploitation, qui peuvent être exploitées par les cybercriminels pour mener des attaques avec lesquelles voler des données sensibles aux utilisateurs ou mettre en danger les appareils par des menaces de différents les types.

C’est pourquoi, s’il est important de choisir un smartphone avec une période de support aussi longue que possible, il est encore plus important de prendre en compte l’histoire de la marque lors de la publication des mises à jour de sécurité. Ce n’est pas la même chose d’acheter un téléphone portable qui recevra des correctifs de sécurité pendant cinq ans, et qui, par conséquent, sera protégé contre les attaques pendant beaucoup plus longtemps ; Vous devez en acheter un qui ne recevra des correctifs que pendant deux ans, et moins fréquemment que l’autre.

Vous pouvez continuer à utiliser un mobile qui ne reçoit plus de mises à jour

À ce stade, il devrait être clair ce qui se passe lorsqu’un smartphone cesse de recevoir des mises à jour Android et pourquoi les mises à jour de sécurité sont plus importantes. Cependant, il existe d’autres raisons pour lesquelles vous ne devriez pas vous inquiéter autant de continuer à utiliser un mobile qui ne recevra plus de nouvelles versions du système d’exploitation.

Et c’est que Google est conscient du problème de fragmentation présent dans le panorama Android depuis sa création, et a conçu plusieurs plans pour tenter d’atténuer les conséquences des fabricants inactifs qui ne veulent pas garder leurs téléphones mobiles à jour.

L’une des initiatives qui a eu le plus d’impact à cet égard est le projet Mainline. Annoncé aux côtés d’Android 9 Pie, ce projet visait à « modulariser » le système d’exploitation, afin que certaines parties du système d’exploitation puissent être mises à jour à l’aide de la plate-forme sous-jacente du Google Play Store, au lieu de devoir s’appuyer sur les mises à jour OTA publiées par les fabricants. .

Au début, il y avait peu de modules système que Google pouvait mettre à jour de cette manière. A chaque nouvelle version d’Android, de plus en plus de composants du système ont été détachés, afin qu’ils puissent être mis à jour par Google sans dépendre du constructeur et de sa feuille de route de mise à jour. C’est le cas d’éléments comme les emojis supportés par le système d’exploitation, la pile en charge de gérer le Bluetooth ou le Wi-Fi et plus encore. La liste complète des modules est disponible sur le site officiel des développeurs Android.

En plus de ce qui précède, contrairement à ce qui se passe sur d’autres plates-formes telles qu’iOS, Google a la capacité d’apporter de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux outils aux appareils Android de n’importe quel fabricant sans avoir à compter sur les mises à jour du système, grâce aux services Google Play. .

De nombreuses fonctionnalités du système d’exploitation sont liées au cœur des services Google Play, et Google a la possibilité de mettre à jour des services ou d’en ajouter de nouveaux sans dépendre des fabricants de smartphones. Ainsi, vous pouvez apporter de nouvelles fonctionnalités Android à tous les utilisateurs même si leurs appareils restent bloqués sur les versions précédentes d’Android. Quelques exemples sont Partage à proximité, l’alternative AirDrop de Google qui a récemment été disponible pour tout utilisateur possédant un appareil Android avec une version égale ou supérieure à Android 6 ; ou le nouveau sélecteur d’images Android 13, disponible sur les appareils plus anciens grâce à une simple mise à jour des services Google Play.

Cela n’indique pas que les mises à jour du système d’exploitation ont cessé d’avoir un sens, loin de là. Certains composants du système ne peuvent pas encore être mis à jour via le Google Play Store ou les services Google Play, et certaines modifications apportées par Google sont si substantielles qu’elles nécessitent un saut dans l’API système. Cependant, dans de nombreux cas, la plupart des utilisateurs n’ont pas « besoin » de disposer de la version la plus récente du système d’exploitation pour continuer à obtenir une expérience satisfaisante avec leurs appareils, et c’est plus une question de commodité et de volonté d’être à jour.

Des idées pour donner une nouvelle vie à un mobile qui ne reçoit plus de mises à jour

Il existe des moyens d’apporter une version récente d’Android à un appareil qui n’est plus mis à jour. Même après avoir conclu que les mises à jour de sécurité sont les plus importantes, il se peut que certains ne souhaitent pas gaspiller le potentiel de leur appareil et souhaitent profiter des dernières modifications du système.

La philosophie ouverte et flexible d’Android fait qu’il est beaucoup plus difficile de se sentir coincé dans le passé que sur d’autres plates-formes. Même si vous avez un téléphone d’il y a plusieurs années, avec une ancienne version d’Android, vous pouvez configurer son logiciel pour qu’il ressemble à ce que proposent les versions les plus récentes. Tant que vous avez des mises à jour de sécurité garanties, votre smartphone a encore une vie devant lui.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :