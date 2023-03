La nouvelle ère de l’intelligence artificielle : ChatGPT-4 est maintenant disponible et vous pouvez l’essayer depuis votre mobile Xiaomi

Nous vivons une révolution dans le secteur de la technologie, et elle est menée par les progrès de l’intelligence artificielle. Nous avons passé plusieurs mois à vérifier de nos propres yeux ce qu’une IA est actuellement capable de faire avec des images, des textes ou encore nos propres photographies.

À l’heure actuelle, l’une des intelligences artificielles les plus connues et celle qui se démarque le plus au sein de cette nouvelle vague est ChatGPT, développé par OpenAI, qui vient de lancer une nouvelle génération de son IA que nous pouvons désormais tester depuis notre mobile Xiaomi.

Comment parler avec le nouveau ChatGPT depuis votre mobile Xiaomi

Comme on dit, pouvoir parler à l’intelligence artificielle n’est pas nouveau, mais ces derniers mois, ils sont devenus de plus en plus intelligents, et ChatGPT est celui qui se démarque le plus. Cette IA est capable de tenir une conversation et de nous offrir toutes sortes de réponses, et c’est encore mieux.

Parmi les nouveautés du nouveau ChatGPT-4, on retrouve une plus grande capacité de conversation, puisqu’il gère désormais plus de 25 000 mots, vous pourrez donc maintenir une conversation meilleure, plus profonde et plus concise. La sécurité a également été renforcée et, selon ses développeurs, elle est 82 % plus sécurisée qu’auparavant.

En ce sens, le ChatGPT d’origine pouvait proposer des contenus sensibles, non autorisés, ou plutôt des réponses non objectives, et c’est à cela qu’ils font référence quand on parle de sécurité. De plus, ChatGPT-4 est capable d’interpréter des images, et il sera capable de formuler des textes à travers n’importe quelle photo que vous lui offrez.

Pour pouvoir profiter des capacités de cette nouvelle version de l’une des intelligences artificielles les plus virales de l’année dernière depuis votre mobile Xiaomi, il vous suffit de vous rendre sur son site Web et d’attendre qu’elle soit disponible, car les serveurs sont généralement être à pleine capacité.

Une fois à l’intérieur, vous pouvez tout lui demander. Notre recommandation est que vous soyez le plus précis possible dans vos commandes, puisque la réponse qu’il vous donnera sera totalement basée sur ce que vous aurez écrit en bas de page. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une version gratuite limitée aux périodes de faible demande et que la réponse ne sera pas aussi rapide que la version payante, qui coûte 20 $ par mois.

En tout cas, la nouvelle version de ChatGPT promet de continuer à être à la pointe de l’intelligence artificielle, et pouvoir interagir avec elle depuis notre mobile Xiaomi est un avantage de plus pour profiter de son actualité, qui marque de son empreinte les plus technologiques partie de la société. .

Dans le monde Xiaomi | Miroir, miroir, quel sera le meilleur mobile de 2023 ? L’intelligence artificielle de chatGPT pense que ce sera le Xiaomi 13 Pro

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :