Les 7 meilleurs services de stockage cloud de 2023 : protégez vos fichiers

Si vous recherchez un nouveau service de stockage en nuage, voici le meilleur à utiliser (et d’autres options alternatives).

Les applications de stockage en nuage vous permettent d’avoir des copies de sauvegarde de vos fichiers accessibles à partir de n’importe quel appareil et lieu

Si vous n’utilisez pas déjà un service de stockage de fichiers dans le cloud, vous passez à côté de l’une des meilleures choses que l’ère Internet nous a apportées. Pouvoir accéder à vos fichiers les plus importants de n’importe où simplement, rapidement et en toute sécurité est extrêmement pratique, et une fois que vous commencez à le faire, il est impossible de revenir à vos méthodes de stockage d’origine.

Mais choisir le service le plus adapté n’est pas toujours facile. Il existe de nombreuses plates-formes de stockage en nuage, chacune avec des fonctionnalités, des avantages et des prix différents. Si estás en busca de una nueva aplicación o servicio donde poder guardar tus fotos, música, documentos y básicamente cualquier archivo del que desees guardar una copia de seguridad en la nube, has llegado al lugar adecuado: vamos a mostrarte las mejores opciones que existen en l’actualité.

pCloud

Avec plus de neuf ans d’expérience dans le domaine du stockage de fichiers dans le cloud, pCloud est l’une des meilleures options que vous pouvez utiliser si vous souhaitez garder vos fichiers en sécurité et accessibles de n’importe où.

L’entreprise, située en Suisse, se distingue par la soumission de son service aux lois de sécurité les plus strictes qui existent dans le monde. Les données des utilisateurs sont stockées dans des centres de données situés au Luxembourg, soumis à une évaluation des risques intense qui garantit la plus haute qualité et fiabilité. Ils disposent des certificats SSAE 18 SOC 2 Type II et SSAE 16 SOC 2 Type II, en plus de se conformer aux normes de sécurité physique et technique les plus élevées.

Pour toutes ces raisons, pCloud est l’option la plus intéressante pour les personnes soucieuses de la sécurité de leurs données. Mais, en plus d’être une option extrêmement sécurisée, pCloud se démarque en offrant une grande variété de fonctionnalités et d’outils utiles. Il dispose d’applications natives pour la plupart des plates-formes qui permettent d’accéder aux données depuis n’importe quel appareil (même via sa version Web), et offre des fonctions telles que des outils pour envoyer des fichiers, le contrôle de version, la gestion des sauvegardes, un moteur de recherche intégré avec prise en charge des filtres, une corbeille, un nombre illimité vitesse de chargement et de téléchargement, et possibilité de charger des fichiers de n’importe quelle taille.

Il existe différents plans pour utiliser pCloud et stocker vos fichiers dans le cloud. En première option, il propose un forfait gratuit avec jusqu’à 10 Go de stockage et pour l’obtenir, il vous suffit de suivre quelques étapes simples, telles que l’installation de l’application mobile, le téléchargement d’un fichier, etc. Mais pour ceux qui ont besoin de plus, le forfait Premium 500 Go est le moins cher, au prix de 59,88 € par an qui, au moment de la rédaction, peut être obtenu avec une remise de 17 % qui vous laisse à seulement 49,99 euros par an. Il est également possible d’acheter 500 Go de stockage à vie au prix unique de 199 euros.

Vous avez également l’option Premium Plus avec 2 To de stockage pour un paiement unique de 399 euros et si cela ne suffit pas, le Plan Personnalisé avec 10 To de stockage sera votre meilleure option pour 1 190 euros, son prix d’origine est de 6 000 euros, alors qu’en ce moment vous pouvez le prendre avec un rabais de 80%. Comme vous pouvez le constater, choisir pCloud présente tous les avantages, il a des options pour tout le monde, il est considéré comme l’un des services de stockage cloud les plus sûrs d’Europe et sans oublier qu’en plus de stocker, il nous permet de partager et d’accéder à tous nos fichiers sur partout dans le monde et depuis n’importe lequel de nos appareils.

pCloud

Google Drive

En tant que l’un des services de stockage cloud les plus utilisés au monde, Google Drive mérite bien une place dans cette sélection. C’est la plate-forme Google qui vous permet de sauvegarder, de partager et de collaborer sur des fichiers stockés dans le cloud.

Son grand avantage est le fait qu’il offre 15 Go de stockage gratuit rien qu’en créant un compte Google. De plus, il intègre des outils tels que Documents, Feuilles de calcul et Présentations, de sorte qu’il sera possible de travailler sur des documents stockés dans le cloud de n’importe où et de voir les changements des autres collaborateurs en temps réel.

Google Drive propose des applications pour la plupart des plateformes, ainsi qu’une version Web à partir de laquelle vous pouvez gérer tous les fichiers stockés dans le cloud ou accéder aux documents hors ligne. De même, des outils basés sur l’IA sont inclus qui peuvent faciliter le travail et la recherche de documents.

Dans sa version gratuite, Google Drive présente certaines limites, car il n’inclut pas les disques partagés pour toute l’équipe ni les e-mails personnalisés de l’entreprise. De plus, les appels Google Meet sont limités à 100 participants et les enregistrements de ces appels ne peuvent pas être sauvegardés automatiquement.

Afin d’acquérir plus de stockage, il est nécessaire de contracter un plan d’abonnement Google One, qui commence à 1,99 euros par mois ou 19,99 euros par an pour le plan de stockage de 100 Go.

Google Drive

Microsoft One Drive

Microsoft OneDrive est l’un des services les plus populaires. Surtout pour les personnes qui utilisent déjà des PC Windows.

Comme Google Drive, OneDrive offre également un accès gratuit au service, bien que le stockage en nuage soit limité. Pour disposer de 100 Go de stockage, il faut contracter le forfait Microsoft 365 de base, qui coûte 2 euros par mois ou 20 euros par an.

En retour, nous avons accès aux fichiers enregistrés de n’importe où grâce à ses applications natives, à la prise en charge de la sauvegarde et à l’intégration avec les outils Microsoft 365 comme Word, Excel ou Power Point.

D’autres fonctionnalités intéressantes de Microsoft OneDrive sont la possibilité d’accéder directement aux fichiers via l’explorateur Windows 11, la possibilité de numériser des documents tels que des reçus, des cartes de contact ou des notes ou l’existence d’un « Magasin personnel », qui ajoute une couche de protection supplémentaire. aux fichiers les plus sensibles.

Microsoft One Drive

boîte

Box continue d’être l’une des meilleures plates-formes pour stocker et gérer des fichiers dans le cloud. Il s’agit d’un service plus axé sur les professionnels et les entreprises, puisqu’il propose une multitude d’outils pouvant être utiles à ce type d’utilisateur.

Il offre une collaboration en temps réel entre les membres d’une même équipe depuis n’importe quel appareil, le partage de fichiers, l’intégration avec Microsoft 365 et Google Workspace et bien plus encore.

Comparé à d’autres options, Box propose un plan personnel un peu plus limité que les autres plateformes. Le forfait gratuit n’offre que 10 Go de stockage dans le cloud et les téléchargements de fichiers sont limités à 250 Mo par document. De plus, il ne prend en charge que l’accès à une version de chaque fichier.

Si vous souhaitez profiter de plus d’options, vous devez payer un minimum de 12 euros par mois, ou 9 euros par mois si vous souhaitez payer annuellement. En échange, vous obtenez 100 Go de stockage et la limite de téléchargement est augmentée à 5 Go par fichier.

boîte

Boîte de dépôt

À l’époque, Dropbox était la plate-forme de stockage en nuage la plus populaire de la planète. À ce jour, bien que ce ne soit pas une option aussi intéressante que d’autres plus récentes, elle compte toujours plus de 700 millions d’utilisateurs enregistrés et peut être l’une des alternatives les plus intéressantes pour certaines personnes.

Il possède des fonctionnalités très intéressantes et se distingue par sa facilité d’organisation des fichiers dans le cloud drive. Il est possible d’accéder aux fichiers de n’importe où grâce à son support multiplateforme, et il dispose d’outils associés tels que DocSend, Backup, Dropbox Capture ou Dropbox Paper.

Bon nombre de ses avantages, oui, sont limités afin que seuls les utilisateurs disposant d’un abonnement payant puissent y accéder. Gratuitement, Dropbox ne propose que 2 Go de stockage dans le cloud, et son abonnement le moins cher est de 9,99 € par mois facturé annuellement. Ce plan offre 2000 Go de stockage en nuage.

Boîte de dépôt

Lecteur iCloud

Si vous avez ou avez déjà eu un iPhone, un iPad, un Mac ou un autre appareil Apple, vous avez probablement un compte iCloud. Et si c’est le cas, il y a de fortes chances que vous ayez déjà créé un iCloud Drive.

Il s’agit de la plateforme de stockage cloud d’Apple, qui vous permet de télécharger des fichiers, de les organiser dans des dossiers, de les partager, de les supprimer et même de récupérer des fichiers supprimés grâce à votre corbeille.

Comme il est inclus dans la plupart des appareils Apple et s’intègre également aux applications Fichiers et Photos, il est considéré comme l’une des options les plus intéressantes pour les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac. sécurité en question, et c’est aussi l’une des options les plus limitées, puisqu’elle n’offre que 5 Go de stockage gratuit, et il faut débourser un minimum de 0,99 euros par mois pour pouvoir étendre la limite à 50 Go.

Lecteur iCloud

Synchroniser

Ce n’est peut-être pas une option aussi populaire que les autres mentionnées, mais Sync est une alternative intéressante aux outils de stockage en nuage classiques. Ses créateurs définissent le produit comme une plate-forme sécurisée de stockage de fichiers et de collaboration qui, bien qu’elle dispose d’une grande variété de fonctions destinées à un usage professionnel, peut également être utilisée par des utilisateurs individuels et des familles.

Il dispose d’applications multiplateformes avec accès depuis n’importe où, d’un stockage de fichiers sécurisé, d’un partage de documents, d’une sauvegarde automatique de fichiers et de dossiers, et bien plus encore.

Il est possible d’utiliser Sync gratuitement, bien que la plateforme limite ses fonctionnalités pour que nous n’ayons que 5 Go de stockage en nuage, et les options de partage de fichiers sont quelque peu restreintes.

Si vous voulez plus de stockage et de fonctionnalités, vous devrez payer 8 $ par mois. En retour, nous augmenterons l’espace de stockage à 2 To et déverrouillerons les fonctionnalités avancées de partage de fichiers.

Synchroniser

