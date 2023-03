Meta ne croit plus aux NFT : il va les retirer d’Instagram et de Facebook

Meta a décidé de mettre fin aux tests avec NFT qu’il effectuait sur Instagram et Facebook depuis quelques mois.

Les NFT Instagram deviendront une chose du passé

Pas même un an ne s’est écoulé depuis que Meta a annoncé l’intégration des Non Fungible Tokens, ou NFT, dans ses deux plateformes principales : Instagram et Facebook. Mais l’entreprise ne semble pas entièrement convaincue des progrès de cette technologie, et pour cette raison, elle a décidé d’éliminer les fonctions qui permettaient de vendre ou d’obtenir des NFT via leurs réseaux sociaux.

Cela a été confirmé par Stéphane Kasriel lui-même, le principal leader du commerce et de la fintech de Meta, dans un fil sur Twitter. Il explique qu’à partir d’aujourd’hui, les tests avec les NFT sur Instagram et Facebook arrivent à leur terme et que la prise en charge des actifs de collection numériques sera supprimée.

Selon Kaseriel, il a été décidé de « mettre de côté les objets de collection numériques (NFT) », dans le but de concentrer les efforts de l’entreprise sur « d’autres moyens de soutenir les créateurs, les personnes et les entreprises ». En ce sens, il indique qu’une partie des ressources sera désormais allouée au développement de nouvelles fonctionnalités au sein des services où elles peuvent avoir un réel impact, comme la messagerie ou de nouvelles options de monétisation dans Reels. Ils ont également l’intention d’améliorer le propre système de paiement de l’entreprise, Meta Pay.

L’arrivée des NFT sur Instagram s’est produite en mai 2022, dans le cadre d’une expérience avec laquelle l’entreprise voulait donner aux créateurs une nouvelle façon de gagner un revenu pour leurs créations, en leur donnant la possibilité de partager leurs objets de collection numériques au sein de la plateforme. Alors que le battage médiatique autour des NFT s’est estompé, l’intérêt de Meta pour la technologie s’est estompé, bien que Mark Zuckerberg ait de grands espoirs pour un avenir où les NFT seraient un élément clé de son métaverse.

Tout d’abord : un grand merci aux partenaires qui nous ont rejoints dans ce voyage et qui font un excellent travail dans un espace dynamique. Fiers des relations que nous avons construites. Et nous sommes impatients de soutenir les nombreux créateurs de NFT qui continuent d’utiliser Instagram et Facebook pour amplifier leur travail. [2/5] —Stéphane Kasriel (@skasriel) 13 mars 2023

Meta, comme d’autres entreprises, traverse depuis un certain temps une période de restructuration de ses plateformes et de ses projets, et nous avons déjà vu comment certaines expérimentations de l’entreprise ont fini par être abandonnées : après avoir cessé le développement de Libra, sa propre crypto-monnaie, Meta a choisi de prendre en charge une nouvelle monnaie numérique appelée « Diem ». Mais il a fini par suivre le même chemin. Quelque chose de similaire s’est produit avec Novi, le projet de portefeuille numérique que Meta a décidé d’abandonner l’année dernière.



