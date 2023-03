Ces trois Galaxy haut de gamme de 2020 sont mis à jour avec le correctif de sécurité de mars

Cette nouvelle mise à jour arrive déjà sur Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ et Galaxy S10e en Europe avec la version de firmware G97xFXXSGHWC1.

La série Galaxy S10 reçoit la mise à jour Android de mars 2023

La semaine dernière, Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de mars 2023 sur certains de ses terminaux de la famille Galaxy S à succès, en particulier les Samsung Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy S21 et Galaxy S20, et maintenant il continue de mettre à jour plus de téléphones haut de gamme avec le dernier correctif de sécurité Android.

Ainsi, maintenant, Samsung a commencé à publier la dernière mise à jour de sécurité Android sur les trois Samsung Galaxy haut de gamme d’il y a trois ans, le Samsung Galaxy S10, le Galaxy S10+ et le Galaxy S10e.

Le Samsung Galaxy S10 reçoit le correctif de sécurité de mars 2023

Comme ils nous le disent de SamMobile, le géant coréen a déjà commencé à déployer la mise à jour Android de mars 2023 sur les Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ et Galaxy S10e dans plusieurs pays européens, dont la Bulgarie, la Serbie, la région de la Baltique, la République tchèque et les Pays-Bas. De même, on s’attend à ce que les modèles des autres régions européennes reçoivent cette mise à jour au cours des prochains jours.

Cette nouvelle version du logiciel arrive sur Samsung Galaxy S10 en Europe avec la version du micrologiciel G97xFXXSGHWC1, qui inclut le correctif de sécurité de mars 2023 qui corrige 5 douzaines de problèmes de sécurité et de confidentialité, corrige quelques bugs généraux dans l’interface et améliore les performances et la stabilité des appareils.

Si vous avez un Samsung Galaxy S10 dans l’un des pays indiqués ci-dessus et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’entrer dans les paramètres de votre smartphone et d’accéder à la section Mise à jour logicielle.

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, cliquez simplement sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre terminal avec le dernier correctif de sécurité Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :