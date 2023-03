Apple ajoutera des fonctionnalités de santé aux modèles d’AirPods

Apple est connu pour être à la pointe de l’innovation et ses AirPods ont été un succès majeur dans la catégorie des écouteurs sans fil. Mais des nouvelles sont apparues selon lesquelles ils prévoyaient d’ajouter des fonctionnalités encore plus avancées à leurs prochains modèles d’AirPods – des capacités de surveillance de la santé. Bien que nous n’ayons pas encore tous les détails, il est clair que ces fonctionnalités aideront les utilisateurs à suivre leur santé de manière nouvelle et passionnante.

Apple va ajouter des fonctionnalités de santé à certains AirPods

Selon l’analyste principal d’Apple, Mark Gurman de Bloomberg, les nouveaux modèles d’AirPods comporteront une fonction « d’acquisition de données auditives », qui devrait être publiée en 2025. Cette fonction est conçue pour aider les utilisateurs de casques sans fil à entendre plus clairement. Et peut être particulièrement utile pour les personnes malentendantes. Bien que nous ne sachions pas exactement comment cette fonctionnalité fonctionnera. Il est clair qu’Apple commencera à fournir des solutions innovantes aux problèmes de santé courants.

Fait intéressant, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo a également annoncé que les nouveaux modèles d’AirPods comporteraient une sorte de fonctionnalités de surveillance de la santé, mais n’a pas donné plus de détails. Cela suggère qu’il peut y avoir plus d’une caractéristique liée à la santé incluse dans les nouveaux modèles. Ce qui est certainement une excellente nouvelle pour quiconque souhaite utiliser la technologie pour améliorer sa santé.

Il convient de noter, cependant, que les nouvelles fonctionnalités n’ont pas encore été approuvées par la FDA. Et Apple ne conçoit pas les AirPod comme des aides auditives. Cependant, l’entreprise s’intéresse clairement aux bienfaits de ses produits pour la santé. Et démarre des études dans le domaine des caractéristiques auditives sur les modèles sur lesquels il travaille actuellement.

En plus des fonctionnalités de surveillance de la santé, Apple prévoit également de publier une version plus abordable des AirPods appelée AirPods Lite. Ce sera une étape importante pour l’entreprise. Comme cela leur permettra de rivaliser avec des modèles plus abordables d’entreprises technologiques rivales. Le prix prévu de 99 $ fait des AirPods Lite une option attrayante. Surtout pour les propriétaires d’iPhone qui souhaitent acheter les écouteurs sans fil d’Apple au lieu d’une autre marque.