Google ferme l’une de ses applications les plus utiles : elle a été téléchargée plus de 1,6 million de fois

Grasshopper est une application pour apprendre à programmer en JavaScript créée par l'Area 120 de Google. Bientôt, il ne sera plus disponible.

Les versions web et mobile de Grasshopper, l’appli de Google pour apprendre à programmer

« Grace », la mascotte de l’application Google qui peut vous apprendre à coder, est sur le point de décéder. Pendant des années, Grasshopper a été l’un des outils les plus utiles et pratiques pour entrer dans le monde de la programmation d’applications, et depuis sa sortie en 2017, il a été téléchargé plus de 1,6 million de fois. Maintenant, il est sur le point de disparaître.

Cela a été confirmé par la société elle-même via le forum officiel Grasshopper, où il a été révélé que ce projet populaire soutenu par la zone 120 de Google allait bientôt fermer ses portes.

Adieu Grasshopper, l’appli pour apprendre à programmer depuis Area 120

Grasshopper avait réussi à séduire un grand nombre d’utilisateurs grâce à sa simplicité d’utilisation et sa philosophie basée sur l’expérimentation. Chaque leçon proposait des mini-jeux et des expériences interactives qui enseignent les bases de la programmation JavaScript, et vous ont même donné un aperçu du monde de la création de pages Web avec HTML et CSS.

Mais, dans le cadre de sa nouvelle stratégie de réduction des coûts et de réorientation des ressources, Google a décidé qu’il était temps de fermer Grasshopper et de concentrer ses efforts sur d’autres services et plateformes plus lucratifs. Pour cette raison, il a été décidé d’abandonner le projet. Cela a été confirmé par un porte-parole de l’entreprise :

Lorsque Grasshopper a été lancé en 2017, il a contribué à établir une nouvelle norme pour l’enseignement et l’apprentissage du codage sur un appareil mobile. Bien que nous soyons désolés d’annoncer que l’application Grasshopper sera fermée cette année, nous sommes inspirés de voir émerger de nombreuses applications de qualité qui poussent cette expérience encore plus loin, offrant un large éventail d’options pour les développeurs en herbe.

Comme l’a confirmé la société, dans le cas des utilisateurs qui ont encore l’application installée sur leur smartphone, ils ne pourront pas se connecter à leur compte à partir du 15 juin. Plus tard, vous aurez la possibilité de télécharger une copie de la progression et des paramètres de l’application.

De même, la version web de Grasshopper ne sera plus accessible à partir du 15 juin. D’ici là, la possibilité de télécharger les certificats garantissant la réussite des cours sera offerte.

La fermeture de Google Stadia n’était que le coup d’envoi d’une nouvelle ère au sein d’Alphabet, où de nombreuses expériences et projets moins connus de Google sont devenus critiques. Au cours des derniers mois de l’année dernière, Google a commencé à fermer différents projets dans son incubateur et a confirmé que certains de ses départements subiraient des coupures au fil du temps. Grasshopper est la plus récente victime de cette restructuration, mais très probablement, ce ne sera pas la dernière.

