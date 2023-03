Même Samsung n’esquive pas la crise : 3% des salariés de sa division puces aux Etats-Unis ont été licenciés

Environ 3% des employés de Samsung Device Solutions America ont été licenciés en raison de « conditions économiques incertaines » dans l’industrie technologique, en particulier aux États-Unis.

L’une des usines de production de puces de Samsung aux États-Unis, récemment visitée par Joe Biden. | Photo de SAUL LOEB / AFP

Malgré le fait que Samsung ait confirmé que ses usines de puces étaient déjà dans le futur en démarrant la production avec des lithographies de 3 nanomètres, la vérité est que tout ne semble pas si bon autour de la division semi-conducteurs du géant sud-coréen, ce qui n’est pas le cas non plus. est-ce la fuite d’une crise en devenir qui a ouvert définitivement la boîte du tonnerre aux Etats-Unis avec les faillites de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank de New York.

Comme l’ont rapporté les collègues de SamMobile, le tsunami économique que connaît l’industrie technologique n’affectera pas seulement Google et d’autres géants nord-américains, mais des entreprises comme Samsung restructurent également leurs activités, invoquant des « conditions économiques incertaines » qui les ont amenées à faire des changements drastiques et évidemment aussi des décisions assez douloureuses.

Pas en vain, le mouvement annoncé par la division puce de Samsung aux Etats-Unis est qu’environ 3% de ses salariés ont été licenciés, en ligne avec la récession qu’ils ont vécue dans leur propre chair.

La division semi-conducteurs de Samsung aux États-Unis enregistre une baisse de 96,9% de son bénéfice d’exploitation au quatrième trimestre 2022, alors en pleine récession, ils ont décidé de se restructurer en licenciant plus ou moins 3% de leurs employés.

Ainsi, Samsung Device Solutions America’s (DSA) licencie environ 30 travailleurs sur un total de 1 200 employés, plus ou moins, ayant déjà notifié ces licenciements justifiés par la situation économique difficile.

En fait, c’est que Samsung DSA a enregistré quelque 204 millions de dollars de bénéfice d’exploitation au quatrième trimestre 2022, ce qui représente une baisse d’une année sur l’autre du bénéfice d’un incroyable 96,9% qu’ils prévoient déjà de continuer à diminuer dans l’actuel trimestre.

Ce n’est pas le premier mouvement de ce type chez les géants du semi-conducteur, encore moins ce ne sera pas le dernier, puisqu’Intel a annoncé des pertes d’exploitation de 700 millions de dollars au T4 2022, au final ses pires chiffres de ces 50 dernières années et le début d’une énorme série de licenciements et de restructuration stratégique.

Pour notre génération ‘millennial’, qui vit de crise en crise, c’est peut-être déjà un cliché… Mais les choses ne vont pas bien !

