Cette montre ultra-résistante touche à nouveau le fond : nous l’avons testée et nous l’adorons

La TicWatch Pro 3 Ultra GPS mérite bien sa place parmi les meilleures montres connectées du moment. Il a une excellente qualité de construction, deux écrans différents, un système d’exploitation Wear riche en fonctionnalités et une longue durée de vie de la batterie. En bref, il a tout, y compris une grande remise qui vous permet de l’acheter beaucoup moins cher. Attention, car ce GPS TicWatch Pro 3 Ultra descend à 220 euros sur Amazon.

Il n’y a pas de boutique en ligne qui corresponde à ce super prix Amazon, qui représente une remise de 80 euros par rapport au prix d’origine de la smartwatch. Le GPS TicWatch Pro 3 Ultra est également en vente à Miravia, mais il ne descend qu’à 249,99 euros. De plus, en faveur d’Amazon joue également le fait que vous recevez la montre intelligente à la maison en quelques heures et sans payer plus si vous êtes abonné à Amazon Prime.

Chez Netcost-security.fr, nous avons analysé ce GPS TicWatch Pro 3 Ultra et la vérité est que nous l’avons adoré, c’est pourquoi nous le recommandons maintenant qu’il touche à nouveau le fond.

Comme on le dit dans le titre, la TicWatch Pro 3 Ultra GPS est une smartwatch au design ultra résistant. Il est certifié selon la norme militaire MIL ST-810G, il est donc prêt à résister aux conditions les plus extrêmes de température, de pression ou d’incidence de la lumière du soleil, et il est également résistant à l’eau. Selon notre expérience, c’est un appareil avec une excellente qualité de fabrication, ses matériaux sont de très bonne qualité.

Bien que ce ne soit pas très courant, cette horloge TicWatch possède deux écrans que vous pouvez choisir en fonction de l’utilisation que vous allez lui donner. Si vous voulez profiter pleinement de ses fonctionnalités plus intelligentes, il est préférable d’activer l’écran AMOLED de 1,4 pouces en couleur. En revanche, si ce que vous souhaitez, c’est allonger considérablement l’autonomie de la smartwatch, mieux vaut opter pour son écran noir et blanc qui n’affiche que les données de base.

La TicWatch Pro 3 Ultra GPS est une montre connectée avec système d’exploitation Wear OS, développée par Google. Par conséquent, vous pouvez accéder au Play Store pour télécharger des applications comme Spotify ou Google Maps. Si vous le gardez connecté à votre mobile, vous pouvez également l’utiliser pour passer des appels téléphoniques, recevoir des notifications ou afficher des informations météorologiques, entre autres fonctions.

Il est important que vous sachiez également que cette montre intelligente est dotée de la technologie NFC, ce qui indique que vous pouvez l’utiliser pour payer vos achats. Il vous suffit de télécharger l’application Google Wallet, de configurer votre carte bancaire et de l’apporter au dataphone lorsque vous allez payer. Sans aucun doute, cela facilitera le processus de paiement.

Les performances du GPS TicWatch Pro 3 Ultra sont excellentes, ce dont on peut « blâmer » le processeur Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Grâce à la puissance de la puce, vous pourrez exécuter en douceur toutes les fonctions sportives et de santé, qui brillent également pour leur précision de surveillance. Avec cette montre intelligente, vous pouvez suivre votre entraînement de course, connaître votre fréquence cardiaque et même connaître vos habitudes de sommeil.

La qualité de cette smartwatch que nous vous recommandons se reflète également dans son autonomie. Concrètement, il embarque une grosse batterie de 577 mAh qui peut durer jusqu’à deux jours lorsqu’on l’utilise au maximum, même avec le mode Always on Display activé. Si vous êtes moins exigeant, vous pourrez passer encore plus de jours sans avoir besoin du chargeur, ce qui lui donne une longueur d’avance sur ses rivaux haut de gamme.

Design ultra résistant, deux écrans, excellente autonomie, multiples fonctions… La TicWatch Pro 3 Ultra GPS est une smartwatch de qualité, et cela se voit dans l’expérience utilisateur. Si vous aussi vous souhaitez profiter de tous ses avantages, n’hésitez pas à l’acheter dès maintenant pour seulement 220 euros sur Amazon.

