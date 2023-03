Le nouveau Motorola RAZR 2023 est déjà présenté et sera bicolore

La nouvelle génération de RAZR pliable de Motorola est déjà en train de cuisiner et en effet, elle sera, du moins dans sa conception, assez spectaculaire.

Une partie mettra en évidence l’écran externe en croissance et l’autre aura des couleurs assorties.

Après avoir surpris les habitants et les étrangers lors du Mobile World Congress 2023 étant l’une des entreprises les plus importantes du salon, la vérité est que Motorola et sa société mère Lenovo retournent au travail sans prototypes tels que le RIZR Rollable et son mécanisme à rouleaux, mais oui avec nouvelles technologies et une génération de pliage plus moderne attendue, avec ce Moto RAZR 2023 qui nous montre déjà son design dans une « vraie » image comme une grande incitation.

La photographie a été divulguée en Chine et a été publiée par des collègues de 91mobiles, sûrement extraite de la documentation d’un certificateur gouvernemental, avec un prototype du Moto RAZR 2023 en tant que protagoniste avec des notes de design final et fini dans un noir/rouge saisissant deux- ton fini très flatteur

Nous savons en fait que le modèle photographié est le Motorola XT2321-3 qui correspond au nouveau RAZR dans l’une de ses variantes régionales, avec de nouvelles lignes beaucoup plus raffinées, bien que nous ne puissions pas vérifier et confirmer cela, comme cela a été divulgué. , l’écran externe occupe toute la façade laissant les caméras encastrées entre les trous.

Ce sera le Motorola RAZR 2023

En primer lugar, destacar que el contraste de tonalidades le queda perfectamente al dispositivo, ofreciendo además a Motorola la posibilidad de jugar como Samsung con la personalización extrema y por supuesto con el mercado más fashion también, con móviles que se adaptarán mucho más a cada uno de nous.

La partie en verre noir cachera parfaitement la dalle OLED extérieure qui, nous dit-on, sera plus grande que les 2,7 pouces du modèle précédent, tandis que l’autre partie offrira le contrepoint et la touche de couleur à un design que l’on commence à accepter. aussi polyvalent et utile pour certains types d’utilisateurs.

Quant aux spécifications, il se murmure que l’écran interne flexible sera de 6,7 pouces avec une résolution FHD+ 1 080p et la technologie LTPO avec un taux de rafraîchissement étendu jusqu’à 144 hertz, le tout étant animé grâce à un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 et une batterie 4 000 Généreux mAh compte tenu de la construction flip et de l’espace réservé à la charnière.

La connectivité serait complète jusqu’à 5G SA/NSA, avec des caméras 64 MP + 13 MP à l’avant, angulaires et ultra grand angle respectivement, presque certainement, ajoutant un autre capteur interne de 32 mégapixels pour la visioconférence.

Quand cet intéressant Moto RAZR 2023 sera-t-il présenté? Eh bien, des sources venues de Chine parlent d’un lancement prévu le 1er juin 2023, aux portes de l’été prochain. Interrogés à Barcelone, les responsables de Lenovo ont déclaré « cela arrivera très bientôt » sans donner plus de détails.

