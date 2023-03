L’une des meilleures applications météo pour Android est mise à jour avec deux nouvelles fonctionnalités intéressantes

AccuWeather a désormais une icône thématique compatible avec Android 13 et améliore sa page de prévisions météo avec de nouveaux graphiques qui montrent les fluctuations de température au cours de la journée.

L’application AccuWeather sur un mobile Android

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver une grande variété d’applications pour voir la météo, mais, sans aucun doute, l’une des plus populaires du Google Store, en plus de son application native, est AccuWeather, une application gratuite qui a déjà Il a été téléchargé plus de 100 millions de fois et a une note moyenne de 4,2 sur 5 basée sur plus de deux millions et demi d’avis.

Et bien voilà, nous venons d’apprendre, grâce à 9to5Google, que l’application AccuWeather pour Android vient d’être mise à jour avec deux nouveautés intéressantes que nous détaillerons ci-dessous.

AccuWeather renouvelle son icône et sa vue des prévisions météo

La dernière mise à jour d’AccuWeather pour Android comprend deux améliorations dont nous devons tenir compte. Le premier d’entre eux est que l’application météo est compatible avec les icônes sur le thème d’Android 13, donc si vous avez un Google Pixel ou un Samsung Galaxy, vous pouvez personnaliser l’icône AccuWeather avec la couleur d’arrière-plan de votre écran d’accueil.

Mais la nouveauté la plus importante de cette mise à jour se trouve sur la page de prévision météo de cette application, car elle a été presque entièrement renouvelée et vous montre maintenant un graphique avec tous les changements de température qui se produisent tout au long de la journée et les températures actuelles, maximales et minimales au bas de l’application.

De plus, une série d’onglets ont également été inclus en haut de l’interface qui vous permettent d’accéder à d’autres données telles que les risques de pluie, la qualité de l’air, le niveau d’humidité, l’indice UV, la vitesse du vent, le point de rosée , nébulosité et visibilité.

Enfin, cette nouvelle interface dispose également d’un nouvel onglet appelé « Regarder en direct » situé dans le coin inférieur droit qui vous montre des vidéos météo en direct de différentes régions du monde.

Cette mise à jour d’AccuWeather est déjà disponible pour tout le monde, mais elle est déployée progressivement, ce qui indique qu’il est probable que vous n’ayez pas encore reçu ces mises à jour, ce qui se produira au cours des prochaines heures.

Google Play Store | AccuWeather – météo quotidienne

