Quand Apple publiera-t-il iOS 16.4 pour tout le monde ?

Apple teste actuellement iOS 16.4 en version bêta et inclut un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et de modifications pour les utilisateurs d’iPhone. Rendez-vous ci-dessous pendant que nous récapitulons toutes ces nouvelles fonctionnalités et spéculons sur le moment où iOS 16.4 sera disponible pour tout le monde…

Quoi de neuf dans iOS 16.4 ?

Nouvel émoji

L’une des nouvelles fonctionnalités les plus populaires d’iOS 16.4 est l’ajout de nouveaux emoji. Ces nouveaux emoji font partie de la norme Unicode pour Emoji Update 15.0, qui a été annoncée en juillet 2022. Parmi les nouveaux emoji, il y a des icônes pour un visage tremblant, une oie, une jacinthe et un cœur rose uni.

Ces nouveaux emoji sont également inclus dans les dernières versions bêta de macOS 13.3, watchOS 9.4 et iPadOS 16.4. Il est important de noter que les utilisateurs exécutant des versions plus anciennes de ces systèmes d’exploitation ne pourront pas voir les nouveaux emoji, même si quelqu’un qui a déjà mis à jour les envoie.

Modifications du processus de test bêta lui-même

Avec iOS 16.4, Apple réprime le partage de profils bêta iOS. Dans le passé, n’importe qui pouvait télécharger les dernières versions bêta d’iOS en installant le « profil » bêta sur son appareil. En particulier, cela signifiait que les gens pouvaient installer la version bêta développeur d’iOS même sans compte développeur.

Dans iOS 16.4, cependant, le processus d’inscription à la version bêta sera lié à l’identifiant Apple d’un développeur et accessible directement dans l’application Paramètres :

À partir de la version bêta d’iOS et d’iPadOS 16.4, les membres du programme pour développeurs Apple verront une nouvelle option pour activer les versions bêta des développeurs directement à partir de la mise à jour logicielle dans les paramètres. Cette nouvelle option sera automatiquement activée sur les appareils déjà inscrits au programme qui se mettent à jour vers la dernière version bêta. Votre iPhone ou iPad doit être connecté avec le même identifiant Apple que vous avez utilisé pour vous inscrire au programme pour développeurs Apple afin de voir cette option dans les paramètres. Dans les futures versions d’iOS et d’iPadOS, ce nouveau paramètre sera le moyen d’activer les bêtas de développeur et les profils de configuration n’accorderont plus l’accès.

5G plus rapide et expansion dans plus de pays

iOS 16.4 active également la 5G autonome pour les utilisateurs de T-Mobile aux États-Unis. Notamment, la 5G SA peut offrir des vitesses extrêmement rapides, jusqu’à 3 Gbps, et il semble que l’iPhone pourrait être le prochain appareil à tirer parti de la technologie. La 5G SA est également prise en charge par les opérateurs brésiliens Vivo et TIM Brazil, ainsi que par l’opérateur japonais Softbank.

De plus, la 5G elle-même s’est étendue aux utilisateurs d’iPhone à Macao, en Azerbaïdjan et en Turquie. iOS 16.4 étend également la connectivité 5G pour prendre en charge Google Fi pour la première fois.

Nouvelles fonctionnalités de navigateur Safari et tiers

Comme détaillé sur le blog WebKit, iOS 16.4 permet aux applications Web de l’écran d’accueil d’accéder aux notifications push via l’API Web Push standard HTML5, y compris les badges, pour la première fois. L’accès au service Apple Push Notification n’était auparavant disponible que pour les applications App Store.

De plus, les navigateurs tiers peuvent désormais afficher une interface utilisateur permettant aux utilisateurs d’ajouter un site Web à leur écran d’accueil.

L’animation Apple Books revient

Dans iOS 16.4, l’application Apple Books a retrouvé son animation de rotation de page emblématique. Cette animation a été supprimée lorsque Apple a repensé l’application Livres avec la version initiale d’iOS 16.

Vous pouvez apprendre à activer la nouvelle animation « Curl » dans l’application Apple Books en suivant notre guide détaillé ici.

Modifications apportées aux podcasts Apple

Pour les podcasts Apple, des modifications ont été apportées à la bibliothèque, des améliorations à Up Next et de nouvelles mises à jour de CarPlay.

Chaînes dans la bibliothèque : accédez facilement aux chaînes auxquelles vous êtes abonné et parcourez les chaînes des émissions que vous suivez.

Améliorations suivantes : Reprenez les épisodes que vous avez commencés, démarrez les épisodes que vous avez enregistrés et supprimez ceux que vous souhaitez ignorer.

Mises à jour de CarPlay : reprenez rapidement là où vous vous étiez arrêté avec Up Next et trouvez de nouvelles émissions dans Parcourir.

Et plus

Dans l’application Musique, il existe divers ajustements d’interface et changements d’icônes. Par exemple, l’ajout d’une chanson à votre file d’attente ne provoque plus une fenêtre contextuelle en plein écran. Au lieu de cela, il y a une notification beaucoup plus petite en bas.

L’affichage permanent peut désormais être lié aux modes de mise au point.

Dans Raccourcis, il y a une nouvelle action « Définir l’affichage permanent », une nouvelle action « Verrouiller l’écran » et une nouvelle action « Définir VPN ».

iOS 16.4 inclut un nouvel écran dans l’application Paramètres où vous pouvez voir toute votre couverture AppleCare pour plusieurs appareils tels que l’iPhone, l’Apple Watch et les AirPods.

iOS 16.4 permet des aperçus riches pour les liens Mastodon dans l’application Messages.

Il existe un nouveau widget d’écran d’accueil pour la fonction de suivi des commandes intégrée de l’application Wallet.

iOS 16.4 permettra aux utilisateurs de suivre l’impact de l’affichage permanent sur la durée de vie de la batterie.

Quand iOS 16.4 sera-t-il disponible pour tout le monde ?

iOS 16.4 en est actuellement à sa troisième version bêta publique et développeur, et la quatrième version bêta pourrait être publiée dès cette semaine. Avec Apple maintenant sur un cycle hebdomadaire pour les nouvelles versions bêta, le résultat le plus probable est que iOS 16.4 soit rendu public dans le courant du mois.

À titre de comparaison, Apple a sorti iOS 15.4 l’année dernière le 14 mars, après quatre bêtas et une version finale candidate. Cette année, la société est en retard par rapport à ce calendrier, mais encore une fois, une sortie en mars a toujours du sens.

Enfin, l’opérateur brésilien Claro a récemment déclaré qu’il travaillait avec Apple pour activer la 5G autonome pour les propriétaires d’iPhone. Plus précisément, Claro a déclaré que les utilisateurs auront accès à cette nouvelle technologie « en mars de cette année », avec la sortie d’iOS 16.4. Bien que les plans d’Apple puissent changer, la déclaration confirme à peu près qu’iOS 16.4 sera rendu public dans les semaines à venir.

Une autre chose à garder à l’esprit est qu’Apple Music Classical devrait être lancé le 28 mars. Bien qu’Apple Music Classical ne soit pas lié à une version spécifique d’iOS, Apple peut vouloir chronométrer le lancement de la nouvelle application avec une nouvelle version d’iOS pour aider à attirer l’attention.

